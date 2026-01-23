https://1prime.ru/20260123/gruppa-866812104.html

Переговорная группа России по безопасности сформирована

Уточняются заголовок и лид, добавлены контекст (2 абзац) и бэкграунд (4 абзац). | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T05:43+0300

экономика

мировая экономика

сша

абу-даби

украина

юрий ушаков

стив уиткофф

джаред кушнер

Уточняются заголовок и лид, добавлены контекст (2 абзац) и бэкграунд (4 абзац). МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговорная группа России по вопросам безопасности сформирована и в ближайшие часы вылетит в столицу ОАЭ Абу-Даби для участия в переговорах с представителями США и Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он пояснил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. "Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты", - сказал Ушаков журналистам. В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продлилась 3 часа 39 минут.

мировая экономика, сша, абу-даби, украина, юрий ушаков, стив уиткофф, джаред кушнер