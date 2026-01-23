https://1prime.ru/20260123/gruppa-866812104.html
Переговорная группа России по безопасности сформирована
Переговорная группа России по безопасности сформирована - 23.01.2026, ПРАЙМ
Переговорная группа России по безопасности сформирована
Уточняются заголовок и лид, добавлены контекст (2 абзац) и бэкграунд (4 абзац). | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T05:43+0300
2026-01-23T05:43+0300
2026-01-23T05:43+0300
экономика
мировая экономика
сша
абу-даби
украина
юрий ушаков
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866812104.jpg?1769136181
Уточняются заголовок и лид, добавлены контекст (2 абзац) и бэкграунд (4 абзац).
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговорная группа России по вопросам безопасности сформирована и в ближайшие часы вылетит в столицу ОАЭ Абу-Даби для участия в переговорах с представителями США и Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он пояснил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты", - сказал Ушаков журналистам.
В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продлилась 3 часа 39 минут.
сша
абу-даби
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, абу-даби, украина, юрий ушаков, стив уиткофф, джаред кушнер
Экономика, Мировая экономика, США, Абу-Даби, УКРАИНА, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Переговорная группа России по безопасности сформирована
Переговорная группа России по безопасности в ближайшие часы вылетит в Абу-Даби
Уточняются заголовок и лид, добавлены контекст (2 абзац) и бэкграунд (4 абзац).
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговорная группа России по вопросам безопасности сформирована и в ближайшие часы вылетит в столицу ОАЭ Абу-Даби для участия в переговорах с представителями США и Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он пояснил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты", - сказал Ушаков журналистам.
В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продлилась 3 часа 39 минут.