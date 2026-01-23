https://1prime.ru/20260123/intel--866819998.html

Цены на акции Intel снизились после публикации годового отчета

2026-01-23T09:46+0300

рынок

торги

intel

биржа

акции

сша

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, после закрытия основных торгов четверга снижаются в цене почти на 12% после публикации финансовой отчетности по итогам 2025 года, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.25 мск акции Intel дешевели на постторгах на 11,63% - до 48 доллара за бумагу. По итогам четверга акции выросли в цене на 0,13%, до 54,32 доллара. По итогам предыдущего года компания сократила чистый убыток в 70 раз, до 267 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию уменьшился до 0,06 доллара с 4,38 доллара ранее. Выручка компании несколько снизилась (на 0,5%) - до 52,853 миллиарда долларов. За прошлый квартал убыток Intel вырос в примерно 5 раз в годовом выражении, до 591 миллиона долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,12 доллара против 0,03 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 0,15 доллара, что оказалось выше ожиданий аналитиков в 0,08 доллара. Квартальная выручка снизилась на 4% - до 13,674 миллиарда долларов, прогноз аналитиков составлял 13,41 миллиарда. В первом квартале 2026 года компания ожидает выручку на уровне 11,7-12,7 миллиарда долларов. Среднее значение показателя аналитиков, опрошенных LSEG, составляет 12,51 миллиарда долларов, приводит данные агентство Рейтер. Разводненный на акцию убыток прогнозируется в размере 0,21 доллара. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.

