Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на акции Intel снизились после публикации годового отчета - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/intel--866819998.html
Цены на акции Intel снизились после публикации годового отчета
Цены на акции Intel снизились после публикации годового отчета - 23.01.2026, ПРАЙМ
Цены на акции Intel снизились после публикации годового отчета
Акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, после закрытия основных торгов четверга снижаются в цене почти на | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T09:46+0300
2026-01-23T09:46+0300
рынок
торги
intel
биржа
акции
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82494/67/824946759_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_8aceb365fb578d5622011cdff87ed52e.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, после закрытия основных торгов четверга снижаются в цене почти на 12% после публикации финансовой отчетности по итогам 2025 года, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.25 мск акции Intel дешевели на постторгах на 11,63% - до 48 доллара за бумагу. По итогам четверга акции выросли в цене на 0,13%, до 54,32 доллара. По итогам предыдущего года компания сократила чистый убыток в 70 раз, до 267 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию уменьшился до 0,06 доллара с 4,38 доллара ранее. Выручка компании несколько снизилась (на 0,5%) - до 52,853 миллиарда долларов. За прошлый квартал убыток Intel вырос в примерно 5 раз в годовом выражении, до 591 миллиона долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,12 доллара против 0,03 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 0,15 доллара, что оказалось выше ожиданий аналитиков в 0,08 доллара. Квартальная выручка снизилась на 4% - до 13,674 миллиарда долларов, прогноз аналитиков составлял 13,41 миллиарда. В первом квартале 2026 года компания ожидает выручку на уровне 11,7-12,7 миллиарда долларов. Среднее значение показателя аналитиков, опрошенных LSEG, составляет 12,51 миллиарда долларов, приводит данные агентство Рейтер. Разводненный на акцию убыток прогнозируется в размере 0,21 доллара. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82494/67/824946759_0:0:2816:2112_1920x0_80_0_0_a329201cc07512faa5540147c7e55054.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, intel, биржа, акции, сша
Рынок, Торги, Intel, биржа, Акции, США
09:46 23.01.2026
 
Цены на акции Intel снизились после публикации годового отчета

Цены на акции Intel упали почти на 12% после публикации финотчета по итогам 2025 года

© flickr.com / Josh BancroftЛоготип Intel
Логотип Intel - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Логотип Intel. Архивное фото
© flickr.com / Josh Bancroft
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, после закрытия основных торгов четверга снижаются в цене почти на 12% после публикации финансовой отчетности по итогам 2025 года, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.25 мск акции Intel дешевели на постторгах на 11,63% - до 48 доллара за бумагу. По итогам четверга акции выросли в цене на 0,13%, до 54,32 доллара.
По итогам предыдущего года компания сократила чистый убыток в 70 раз, до 267 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию уменьшился до 0,06 доллара с 4,38 доллара ранее. Выручка компании несколько снизилась (на 0,5%) - до 52,853 миллиарда долларов.
За прошлый квартал убыток Intel вырос в примерно 5 раз в годовом выражении, до 591 миллиона долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,12 доллара против 0,03 доллара годом ранее.
Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 0,15 доллара, что оказалось выше ожиданий аналитиков в 0,08 доллара. Квартальная выручка снизилась на 4% - до 13,674 миллиарда долларов, прогноз аналитиков составлял 13,41 миллиарда.
В первом квартале 2026 года компания ожидает выручку на уровне 11,7-12,7 миллиарда долларов. Среднее значение показателя аналитиков, опрошенных LSEG, составляет 12,51 миллиарда долларов, приводит данные агентство Рейтер. Разводненный на акцию убыток прогнозируется в размере 0,21 доллара.
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
 
РынокТоргиIntelбиржаАкцииСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала