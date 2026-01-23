https://1prime.ru/20260123/jurist-866809996.html
Юрист посоветовал россиянам не покупать смартфоны "с рук"
23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россиянам стоит внимательнее подходить к покупке смартфонов и гаджетов "с рук" - банки могут блокировать операции, если те проходят с устройств, которые ранее использовались в мошеннических целях, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Банк имеет право заблокировать операцию с денежными средствами, если у него возникли подозрения, что такая операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма... Подозрение у банков вызывает любая операция, где происходит перевод с устройства, которое ранее использовалось в мошеннических целях", - сообщил он.
По его словам, информация об устройствах, ранее использовавшихся в мошеннических целях, хранится только в базе данных Банка России, которая не находится в открытом доступе.
"Владелец устройства никак не может узнать, находятся ли сведения о его устройстве в базе данных ЦБ РФ или нет", - добавил Пашин.
Юрист посоветовал покупать устройства только в официальных лицензионных брендовых магазинах или у проверенных продавцов.
