Юрист посоветовал россиянам не покупать смартфоны "с рук"
2026-01-23T03:47+0300
2026-01-23T03:47+0300
технологии
банки
россия
рф
банк россия
банк россии
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россиянам стоит внимательнее подходить к покупке смартфонов и гаджетов "с рук" - банки могут блокировать операции, если те проходят с устройств, которые ранее использовались в мошеннических целях, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин. "Банк имеет право заблокировать операцию с денежными средствами, если у него возникли подозрения, что такая операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма... Подозрение у банков вызывает любая операция, где происходит перевод с устройства, которое ранее использовалось в мошеннических целях", - сообщил он. По его словам, информация об устройствах, ранее использовавшихся в мошеннических целях, хранится только в базе данных Банка России, которая не находится в открытом доступе. "Владелец устройства никак не может узнать, находятся ли сведения о его устройстве в базе данных ЦБ РФ или нет", - добавил Пашин. Юрист посоветовал покупать устройства только в официальных лицензионных брендовых магазинах или у проверенных продавцов.
03:47 23.01.2026
 
Заголовок открываемого материала