Патрушев назвал пути решения проблем с IT-кадрами для судостроения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости создания долгосрочных стратегий совершенствования системы образования, чтобы решить проблемы с подготовкой кадров для цифровой трансформации отечественного судостроения. По поручению президента России Владимира Путина Патрушев в пятницу в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) провел совещание по вопросам подготовки кадров для цифровой трансформации в судостроении и смежных отраслях промышленности. "Цифровая трансформация судостроительной отрасли и смежных отраслей промышленности является стратегическим приоритетом развития промышленности России в условиях глобальной технологической конкуренции и необходимости достижения технологического суверенитета", - сказал Патрушев. Некоторые из новых технологий, например, цифровые двойники, искусственный интеллект, робототехника и интернет вещей, уже используются в отечественном судостроении, добавил он. "Однако цифровая трансформация судостроительной отрасли в целом осуществляется пока медленно и сталкивается с рядом системных проблем", - констатировал помощник главы государства. По словам Патрушева, основной проблемой остается зависимость от иностранного программного обеспечения, вследствие чего тормозится переход отечественных верфей на современные производственные технологии. "Остро ощущается в отрасли нехватка квалифицированных IT-специалистов", - сказал Патрушев. Государство активно включилось в подготовку кадров для цифровой трансформации, но требуется качественное обновление кадров, способных обеспечить внедрение цифровых технологий на всех стадиях жизненного цикла кораблей и судов – от проектирования до утилизации, отметил помощник президента. "Наблюдается дефицит специалистов, сочетающих глубокие инженерные знания с навыками работы с современными цифровыми технологиями. По оценкам группы ОСК, совокупная ежегодная потребность корпорации только по направлению "Специалист в сфере информационного моделирования в судостроении", начиная с 2028 года, составит 500 человек. В то же время выпускники технических вузов зачастую не обладают достаточными IT-навыками, а IT-специалисты не имеют инженерного образования и не понимают специфики судостроения", - сказал Патрушев. Работодатели отмечают недостаток практических навыков у выпускников, добавил он. "Только 10-15% студентов инженерных специальностей имеют возможность пройти стажировку на производстве и затем работать в этой сфере. В силу этой причины подавляющее число молодых специалистов, приходящих на судостроительные предприятия, не могут сразу приступить к работе с современным оборудованием и программным обеспечением", - отметил Патрушев. Кроме того, привлекательность отрасли для молодых специалистов в сфере информационных технологий остается невысокой, констатировал Патрушев. "Судостроение в сравнении с IT-сектором традиционно считается отраслью с тяжелыми условиями труда и относительно невысокими зарплатами. Молодые IT-специалисты предпочитают работать в коммерческих компаниях или стартапах, где зарплаты значительно выше, а условия труда более комфортные", - посетовал он. Существуют и региональные диспропорции в кадровом обеспечении, отметил Патрушев. По его словам, проблема дефицита IT-кадров в регионах России особенно актуальна для судостроительных предприятий, расположенных преимущественно в прибрежных городах (Санкт-Петербург, Северодвинск, Владивосток, Калининград), где конкуренция за IT-специалистов особенно высока. "Сложившееся положение дел с подготовкой кадров для цифровой трансформации судостроения требует как краткосрочных мер по переподготовке существующего персонала, так и долгосрочных стратегий по совершенствованию системы образования", - подчеркнул Патрушев.

