Цена на какао-бобы упала ниже 4200 долларов за тонну

Цена на какао-бобы упала ниже 4200 долларов за тонну

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу падают на 6,6%, впервые за два года опустившись ниже отметки в 4 200 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.54 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 6,62% относительно предыдущего закрытия - до 4 173 долларов за тонну. Ниже отметки в 4 200 долларов показатель находится впервые с 11 января позапрошлого года. Цены на бобы какао с начала года опустились почти на 30%, при этом в декабре показатель вырос на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.

