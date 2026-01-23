https://1prime.ru/20260123/kakao-866829679.html
Цены на какао-бобы продолжают снижаться
Цены на какао-бобы продолжают снижаться
2026-01-23T14:31+0300
2026-01-23T14:31+0300
2026-01-23T14:31+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу падают на 7%, впервые за два года опустившись ниже отметки в 4 100 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 14.19 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 6,87% относительно предыдущего закрытия - до 4 162 долларов за тонну. А ранее в ходе торгов показатель минимально достиг 4 080 долларов, опустившись ниже отметки в 4 100 долларов впервые с 9 января 2024 года. Цены на бобы какао с начала года опустились примерно на 32%, при этом в декабре показатель вырос на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
