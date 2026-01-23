https://1prime.ru/20260123/kino-866823572.html
В России запустили новый информационный портал о кинопроизводстве
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Министерство культуры России и Фонд кино запустили новую цифровую платформу "Федеральная кинокомиссия" для информирования об актуальных процессах кинопроизводства в стране, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Новая цифровая платформа создана Минкультуры России совместно с Фондом кино. Она станет единым информационным окном, аккумулирующим федеральные и региональные меры поддержки кинопроизводства", - написала министр в своем канале на платформе Max. Любимова отметила, что с помощью этой площадки кинопродюсеры смогут оперативно получать информацию о возможностях организации съемок в различных регионах нашей страны. На ней можно будет узнать о локациях, кинокомиссиях, проводимых фестивалях и отснятых кинопроектах, а также взять в аренду реквизит и технику или получить разрешение на перекрытие дорог для реализации киносъемок. По словам главы ведомства, портал призван помочь кинематографистам максимально подробно познакомиться со съемочным потенциалом субъектов России. Его федеральный масштаб, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию региональных практик по поддержке отрасли, заключила Любимова.
