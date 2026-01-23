https://1prime.ru/20260123/kino-866823572.html

В России запустили новый информационный портал о кинопроизводстве

2026-01-23T11:41+0300

технологии

россия

бизнес

кино

культура

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/04/866204008_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2dd9fa6d545c12be055d0eb59c1da495.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Министерство культуры России и Фонд кино запустили новую цифровую платформу "Федеральная кинокомиссия" для информирования об актуальных процессах кинопроизводства в стране, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Новая цифровая платформа создана Минкультуры России совместно с Фондом кино. Она станет единым информационным окном, аккумулирующим федеральные и региональные меры поддержки кинопроизводства", - написала министр в своем канале на платформе Max. Любимова отметила, что с помощью этой площадки кинопродюсеры смогут оперативно получать информацию о возможностях организации съемок в различных регионах нашей страны. На ней можно будет узнать о локациях, кинокомиссиях, проводимых фестивалях и отснятых кинопроектах, а также взять в аренду реквизит и технику или получить разрешение на перекрытие дорог для реализации киносъемок. По словам главы ведомства, портал призван помочь кинематографистам максимально подробно познакомиться со съемочным потенциалом субъектов России. Его федеральный масштаб, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию региональных практик по поддержке отрасли, заключила Любимова.

2026

Новости

ru-RU

технологии, россия, бизнес, кино, культура