В России запустили новый информационный портал о кинопроизводстве
технологии
россия
бизнес
кино
культура
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Министерство культуры России и Фонд кино запустили новую цифровую платформу "Федеральная кинокомиссия" для информирования об актуальных процессах кинопроизводства в стране, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Новая цифровая платформа создана Минкультуры России совместно с Фондом кино. Она станет единым информационным окном, аккумулирующим федеральные и региональные меры поддержки кинопроизводства", - написала министр в своем канале на платформе Max. Любимова отметила, что с помощью этой площадки кинопродюсеры смогут оперативно получать информацию о возможностях организации съемок в различных регионах нашей страны. На ней можно будет узнать о локациях, кинокомиссиях, проводимых фестивалях и отснятых кинопроектах, а также взять в аренду реквизит и технику или получить разрешение на перекрытие дорог для реализации киносъемок. По словам главы ведомства, портал призван помочь кинематографистам максимально подробно познакомиться со съемочным потенциалом субъектов России. Его федеральный масштаб, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию региональных практик по поддержке отрасли, заключила Любимова.
технологии, россия, бизнес, кино, культура
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, кино, культура
11:41 23.01.2026
 
В России запустили новый информационный портал о кинопроизводстве

Минкультуры и Фонд кино запустили новый информационный портал о кинопроизводстве

© РИА Новости . Антон ДенисовСъемки фильма
Съемки фильма
Съемки фильма. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Министерство культуры России и Фонд кино запустили новую цифровую платформу "Федеральная кинокомиссия" для информирования об актуальных процессах кинопроизводства в стране, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Новая цифровая платформа создана Минкультуры России совместно с Фондом кино. Она станет единым информационным окном, аккумулирующим федеральные и региональные меры поддержки кинопроизводства", - написала министр в своем канале на платформе Max.
Любимова отметила, что с помощью этой площадки кинопродюсеры смогут оперативно получать информацию о возможностях организации съемок в различных регионах нашей страны. На ней можно будет узнать о локациях, кинокомиссиях, проводимых фестивалях и отснятых кинопроектах, а также взять в аренду реквизит и технику или получить разрешение на перекрытие дорог для реализации киносъемок.
По словам главы ведомства, портал призван помочь кинематографистам максимально подробно познакомиться со съемочным потенциалом субъектов России. Его федеральный масштаб, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию региональных практик по поддержке отрасли, заключила Любимова.
 
ТехнологииРОССИЯБизнескинокультура
 
 
Заголовок открываемого материала