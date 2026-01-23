https://1prime.ru/20260123/kitaj-866811636.html

Китай увеличил поставки морепродуктов на российский рынок

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Китай по итогам 2025 года увеличил поставки морепродуктов на российский рынок до максимальной с 2015 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Так, за 12 месяцев китайские компании нарастили экспорт морепродуктов на 34% в годовом выражении - до 42,5 миллиона долларов. Согласно расчетам, это максимальная сумма экспорта с 2015 года. Большую часть закупок российских импортеров составляют различные виды креветок из Поднебесной (42,3 миллиона долларов). Остальная сумма пришлась на замороженных крабов (145,5 тысячи долларов), лангустов (12,4 тысячи долларов) и омаров (624 доллара).

