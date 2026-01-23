https://1prime.ru/20260123/klichko-866828036.html

Кличко сделал громкое заявление

Мэр Киева Виталий Кличко предложил жителям столицы ночевать в пунктах обогрева или уехать из города. Его цитирует издание "Страна.ua"."Киев определил в каждом... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T13:59+0300

киев

украина

виталий кличко

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко предложил жителям столицы ночевать в пунктах обогрева или уехать из города. Его цитирует издание "Страна.ua"."Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей", — сказал он.Кличко отметил, что ситуация в энергетике столицы очень сложная, которая к тому же может ухудшиться, поэтому надо готовить дома запасы продуктов, воды и лекарств. Так же он посоветовал всем, кто имеет возможность уехать за город, воспользоваться ею.Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.

киев

украина

2026

