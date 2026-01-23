Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кличко сделал громкое заявление - 23.01.2026, ПРАЙМ
Кличко сделал громкое заявление
киев
украина
виталий кличко
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко предложил жителям столицы ночевать в пунктах обогрева или уехать из города. Его цитирует издание "Страна.ua"."Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей", — сказал он.Кличко отметил, что ситуация в энергетике столицы очень сложная, которая к тому же может ухудшиться, поэтому надо готовить дома запасы продуктов, воды и лекарств. Так же он посоветовал всем, кто имеет возможность уехать за город, воспользоваться ею.Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
киев, украина, виталий кличко
Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко
13:59 23.01.2026
 
Кличко сделал громкое заявление

Кличко предложил киевлянам ночевать в пунктах обогрева или уехать

© РИА Новости . Стрингер
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко предложил жителям столицы ночевать в пунктах обогрева или уехать из города. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей", — сказал он.
Кличко отметил, что ситуация в энергетике столицы очень сложная, которая к тому же может ухудшиться, поэтому надо готовить дома запасы продуктов, воды и лекарств. Так же он посоветовал всем, кто имеет возможность уехать за город, воспользоваться ею.

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
КиевУКРАИНАВиталий Кличко
 
 
