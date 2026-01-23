Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад - 23.01.2026
Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад
Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад - 23.01.2026, ПРАЙМ
Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад
Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его панику, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Зеленский... | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его панику, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Зеленский небрежно угрожает Орбану. Это признак не только отсутствия хороших манер, но и паники", — говорится в публикации.Кошкович добавил, что такое поведение главы киевского режима является крайне неэтичным вмешательством в венгерские выборы. "Зеленский знает, что если его приятелям в Брюсселе не удастся выдвинуть выбранных ими кандидатов в Венгрии, ему конец", — отметил аналитик.Накануне глава киевского режима оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".Это уже не первый подобный случай. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз. В ответ Орбан заявил, что он свободный человек, который служит венгерскому народу, а Зеленский находится в отчаянном положении, и вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого.
09:22 23.01.2026
 
Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад

Кошкович заявил, что выступление Зеленского в Давосе показало его панику

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его панику, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Зеленский небрежно угрожает Орбану. Это признак не только отсутствия хороших манер, но и паники", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря 2025, 09:22
Кошкович добавил, что такое поведение главы киевского режима является крайне неэтичным вмешательством в венгерские выборы.

"Зеленский знает, что если его приятелям в Брюсселе не удастся выдвинуть выбранных ими кандидатов в Венгрии, ему конец", — отметил аналитик.

Накануне глава киевского режима оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
Это уже не первый подобный случай. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.

В ответ Орбан заявил, что он свободный человек, который служит венгерскому народу, а Зеленский находится в отчаянном положении, и вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
14 января, 09:21
 
ВЕНГРИЯ Владимир Зеленский Виктор Орбан УКРАИНА ЕС
 
 
