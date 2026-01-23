Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад
Кошкович заявил, что выступление Зеленского в Давосе показало его панику
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его панику, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Зеленский небрежно угрожает Орбану. Это признак не только отсутствия хороших манер, но и паники", — говорится в публикации.
Кошкович добавил, что такое поведение главы киевского режима является крайне неэтичным вмешательством в венгерские выборы.
"Зеленский знает, что если его приятелям в Брюсселе не удастся выдвинуть выбранных ими кандидатов в Венгрии, ему конец", — отметил аналитик.
Накануне глава киевского режима оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
Это уже не первый подобный случай. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
В ответ Орбан заявил, что он свободный человек, который служит венгерскому народу, а Зеленский находится в отчаянном положении, и вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого.
