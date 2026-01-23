https://1prime.ru/20260123/koshkovich-866818827.html

Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад

Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад - 23.01.2026, ПРАЙМ

Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад

Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его панику, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Зеленский... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T09:22+0300

2026-01-23T09:22+0300

2026-01-23T09:22+0300

венгрия

владимир зеленский

виктор орбан

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его панику, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Зеленский небрежно угрожает Орбану. Это признак не только отсутствия хороших манер, но и паники", — говорится в публикации.Кошкович добавил, что такое поведение главы киевского режима является крайне неэтичным вмешательством в венгерские выборы. "Зеленский знает, что если его приятелям в Брюсселе не удастся выдвинуть выбранных ими кандидатов в Венгрии, ему конец", — отметил аналитик.Накануне глава киевского режима оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".Это уже не первый подобный случай. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз. В ответ Орбан заявил, что он свободный человек, который служит венгерскому народу, а Зеленский находится в отчаянном положении, и вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого.

https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html

https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866468771.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, украина, ес