ГП признала деятельность криптобиржи WhiteBit нежелательной в России

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit, финансирующей украинский режим, а также ее дочерних организаций признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности криптовалютной биржи WhiteBit, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group нежелательной на территории Российской Федерации. Эта европейская платформа по торговле криптовалютами используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации серых схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности", - рассказали в пресс-службе. По данным надзорного ведомства, с начала СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с институтами киевского режима. В 2022 года руководство WhiteBit суммарно передало ВСУ около 11 миллионов долларов, для закупки комплексов беспилотников направлено 900 тысяч долларов. Кроме того, отметили в ГП РФ, руководство криптобиржи участвует в международных благотворительных аукционах, а вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов террористической организации "Азов"*. "WhiteBit сотрудничает с министерством иностранных дел Украины. C мая 2022 года биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте", - добавили в ведомстве.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

