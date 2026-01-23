ГП признала деятельность криптобиржи WhiteBit нежелательной в России
ГП РФ признала нежелательной деятельность криптобиржи WhiteBit, финансирующей ВСУ
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit, финансирующей украинский режим, а также ее дочерних организаций признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности криптовалютной биржи WhiteBit, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group нежелательной на территории Российской Федерации. Эта европейская платформа по торговле криптовалютами используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации серых схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности", - рассказали в пресс-службе.
По данным надзорного ведомства, с начала СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с институтами киевского режима. В 2022 года руководство WhiteBit суммарно передало ВСУ около 11 миллионов долларов, для закупки комплексов беспилотников направлено 900 тысяч долларов.
Кроме того, отметили в ГП РФ, руководство криптобиржи участвует в международных благотворительных аукционах, а вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов террористической организации "Азов"*.
"WhiteBit сотрудничает с министерством иностранных дел Украины. C мая 2022 года биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте", - добавили в ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России