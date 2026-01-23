Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГП признала деятельность криптобиржи WhiteBit нежелательной в России - 23.01.2026
ГП признала деятельность криптобиржи WhiteBit нежелательной в России
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit, финансирующей украинский режим, а также ее дочерних организаций признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности криптовалютной биржи WhiteBit, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group нежелательной на территории Российской Федерации. Эта европейская платформа по торговле криптовалютами используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации серых схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности", - рассказали в пресс-службе. По данным надзорного ведомства, с начала СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с институтами киевского режима. В 2022 года руководство WhiteBit суммарно передало ВСУ около 11 миллионов долларов, для закупки комплексов беспилотников направлено 900 тысяч долларов. Кроме того, отметили в ГП РФ, руководство криптобиржи участвует в международных благотворительных аукционах, а вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов террористической организации "Азов"*. "WhiteBit сотрудничает с министерством иностранных дел Украины. C мая 2022 года биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте", - добавили в ведомстве.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
15:07 23.01.2026
 
ГП признала деятельность криптобиржи WhiteBit нежелательной в России

ГП РФ признала нежелательной деятельность криптобиржи WhiteBit, финансирующей ВСУ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit, финансирующей украинский режим, а также ее дочерних организаций признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности криптовалютной биржи WhiteBit, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group нежелательной на территории Российской Федерации. Эта европейская платформа по торговле криптовалютами используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации серых схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности", - рассказали в пресс-службе.
По данным надзорного ведомства, с начала СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с институтами киевского режима. В 2022 года руководство WhiteBit суммарно передало ВСУ около 11 миллионов долларов, для закупки комплексов беспилотников направлено 900 тысяч долларов.
Кроме того, отметили в ГП РФ, руководство криптобиржи участвует в международных благотворительных аукционах, а вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов террористической организации "Азов"*.
"WhiteBit сотрудничает с министерством иностранных дел Украины. C мая 2022 года биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте", - добавили в ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
