СМИ: фон дер Ляйен ответила Зеленскому после критики в Давосе
СМИ: фон дер Ляйен ответила Зеленскому после критики в Давосе
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен отреагировала на обвинения Владимира Зеленского в пассивности Европы, передает Sky News.Ранее в Давосе глава киевского режима упрекнул союзников в том, что они много говорят, но почти ничего не делают."Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова", — заявила глава Еврокомиссии.Она напомнила, что Киеву уже выделили 193 миллиарда евро помощи за последние четыре года, а еще 90 миллиардов евро запланированы на ближайшие два года. По ее словам, эти цифры "говорят сами за себя".Свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский посвятил критике Европы, обвинив ее в пассивности и отсутствии самостоятельности. Говоря о слабости Старого света, он упомянул отправку крайне малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.Речь вызвала раздражение у ряда европейских политиков: глава МИД Италии Антонио Таяни назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский своим выступлением перешел границу.
