СМИ: фон дер Ляйен ответила Зеленскому после критики в Давосе - 23.01.2026
СМИ: фон дер Ляйен ответила Зеленскому после критики в Давосе
СМИ: фон дер Ляйен ответила Зеленскому после критики в Давосе - 23.01.2026
СМИ: фон дер Ляйен ответила Зеленскому после критики в Давосе
Урсула фон дер Ляйен отреагировала на обвинения Владимира Зеленского в пассивности Европы, передает Sky News. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T23:11+0300
2026-01-23T23:11+0300
европа
киев
гренландия
владимир зеленский
виктор орбан
sky news
ес
мид
урсула фон дер ляйен
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен отреагировала на обвинения Владимира Зеленского в пассивности Европы, передает Sky News.Ранее в Давосе глава киевского режима упрекнул союзников в том, что они много говорят, но почти ничего не делают."Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова", — заявила глава Еврокомиссии.Она напомнила, что Киеву уже выделили 193 миллиарда евро помощи за последние четыре года, а еще 90 миллиардов евро запланированы на ближайшие два года. По ее словам, эти цифры "говорят сами за себя".Свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский посвятил критике Европы, обвинив ее в пассивности и отсутствии самостоятельности. Говоря о слабости Старого света, он упомянул отправку крайне малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.Речь вызвала раздражение у ряда европейских политиков: глава МИД Италии Антонио Таяни назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский своим выступлением перешел границу.
европа
киев
гренландия
23:11 23.01.2026
 
СМИ: фон дер Ляйен ответила Зеленскому после критики в Давосе

Глава Еврокомиссии парировала обвинения Зеленского в бездействии

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен отреагировала на обвинения Владимира Зеленского в пассивности Европы, передает Sky News.
Ранее в Давосе глава киевского режима упрекнул союзников в том, что они много говорят, но почти ничего не делают.
"Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова", — заявила глава Еврокомиссии.
Она напомнила, что Киеву уже выделили 193 миллиарда евро помощи за последние четыре года, а еще 90 миллиардов евро запланированы на ближайшие два года. По ее словам, эти цифры "говорят сами за себя".
Свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский посвятил критике Европы, обвинив ее в пассивности и отсутствии самостоятельности. Говоря о слабости Старого света, он упомянул отправку крайне малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Речь вызвала раздражение у ряда европейских политиков: глава МИД Италии Антонио Таяни назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский своим выступлением перешел границу.
ЕВРОПА Киев Гренландия Владимир Зеленский Виктор Орбан Sky News ЕС МИД Урсула фон дер Ляйен
 
 
