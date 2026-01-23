https://1prime.ru/20260123/kurs-866838584.html

ЦБ объявил официальный курс валют на 24 января

ЦБ объявил официальный курс валют на 24 января

2026-01-23T17:20+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 0,78 копейки относительно четверга, до 10,8724 рубля, доллара - снизился на 11,36 копейки, до 75,9246 рубля, евро - повысился на 26,91 копейки, до 89,0589 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

