https://1prime.ru/20260123/kurs-866838584.html
ЦБ объявил официальный курс валют на 24 января
ЦБ объявил официальный курс валют на 24 января - 23.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют на 24 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 0,78 копейки относительно четверга, до 10,8724 рубля, доллара - снизился на 11,36... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:20+0300
2026-01-23T17:20+0300
2026-01-23T17:20+0300
экономика
рынок
рф
сша
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 0,78 копейки относительно четверга, до 10,8724 рубля, доллара - снизился на 11,36 копейки, до 75,9246 рубля, евро - повысился на 26,91 копейки, до 89,0589 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20260123/zabotkin-866836608.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россии
Экономика, Рынок, РФ, США, Банк России
ЦБ объявил официальный курс валют на 24 января
Официальный курс юаня с субботы - 10,87 руб, доллара - 75,92 руб, евро - 89,06 руб