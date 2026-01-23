Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/ledokol-866839627.html
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин - 23.01.2026, ПРАЙМ
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:37+0300
2026-01-23T18:10+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841209_0:132:3172:1916_1920x0_80_0_0_4323e045f006af2f95e585a2b5ad6dde.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. Президент в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов. "Коль это вообще лёд без ограничений, несколько метров. И это такая мощь, которой и сегодня ни у одной страны мира нет. И мы наращиваем, конечно, эту работу (по строительству атомных ледоколов - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи.
https://1prime.ru/20260123/putin-866838736.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841209_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_12bcb1e7cb150429b44980970aae4955.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
17:37 23.01.2026 (обновлено: 18:10 23.01.2026)
 
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин

Путин: Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов.
"Коль это вообще лёд без ограничений, несколько метров. И это такая мощь, которой и сегодня ни у одной страны мира нет. И мы наращиваем, конечно, эту работу (по строительству атомных ледоколов - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Путин отметил важность освоения Севморпути для международной торговли
17:25
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала