Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин - 23.01.2026, ПРАЙМ
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:37+0300
2026-01-23T17:37+0300
2026-01-23T18:10+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. Президент в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов. "Коль это вообще лёд без ограничений, несколько метров. И это такая мощь, которой и сегодня ни у одной страны мира нет. И мы наращиваем, конечно, эту работу (по строительству атомных ледоколов - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи.
