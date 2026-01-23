https://1prime.ru/20260123/ledokol-866839627.html

Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. Президент в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов. "Коль это вообще лёд без ограничений, несколько метров. И это такая мощь, которой и сегодня ни у одной страны мира нет. И мы наращиваем, конечно, эту работу (по строительству атомных ледоколов - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи.

