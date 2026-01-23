https://1prime.ru/20260123/lotereya-866817281.html

Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря девушке на рисунке

Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря девушке на рисунке - 23.01.2026, ПРАЙМ

Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря девушке на рисунке

Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T08:08+0300

2026-01-23T08:08+0300

2026-01-23T08:52+0300

бизнес

общество

россия

столото

лотерея

лотерея "русское лото"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860455984_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9b68288882ddc4d87910b4e3ae29feff.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". В "Столото" напомнили, что в начале года житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей. Счастливый билет Роману попался в составе подарочного тубуса с 15 лотерейными купонами, который он приобрел в День Конституции, 12 декабря. По словам победителя, удачу ему принесла девушка, нарисованная на тубусе. "Из всех предложенных тубусов только на одном мне очень понравилась изображенная девушка, и я точно решил, что она должна мне принести удачу! И оказался прав!", - поделился Роман.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, столото, лотерея, лотерея "русское лото"