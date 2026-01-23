https://1prime.ru/20260123/lotereya-866817281.html
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря девушке на рисунке
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". В "Столото" напомнили, что в начале года житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей. Счастливый билет Роману попался в составе подарочного тубуса с 15 лотерейными купонами, который он приобрел в День Конституции, 12 декабря. По словам победителя, удачу ему принесла девушка, нарисованная на тубусе. "Из всех предложенных тубусов только на одном мне очень понравилась изображенная девушка, и я точно решил, что она должна мне принести удачу! И оказался прав!", - поделился Роман.
