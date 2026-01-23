Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря девушке на рисунке - 23.01.2026
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря девушке на рисунке
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря девушке на рисунке - 23.01.2026, ПРАЙМ
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря девушке на рисунке
Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T08:08+0300
2026-01-23T08:52+0300
бизнес
общество
россия
столото
лотерея
лотерея "русское лото"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860455984_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9b68288882ddc4d87910b4e3ae29feff.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". В "Столото" напомнили, что в начале года житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей. Счастливый билет Роману попался в составе подарочного тубуса с 15 лотерейными купонами, который он приобрел в День Конституции, 12 декабря. По словам победителя, удачу ему принесла девушка, нарисованная на тубусе. "Из всех предложенных тубусов только на одном мне очень понравилась изображенная девушка, и я точно решил, что она должна мне принести удачу! И оказался прав!", - поделился Роман.
бизнес, общество, россия, столото, лотерея, лотерея "русское лото"
Бизнес, Общество, РОССИЯ, Столото, лотерея, лотерея "Русское лото"
08:08 23.01.2026 (обновлено: 08:52 23.01.2026)
 
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря девушке на рисунке

Житель Липецкой области стал мультимиллионером благодаря девушке на рисунке

Пункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
В "Столото" напомнили, что в начале года житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей.
Счастливый билет Роману попался в составе подарочного тубуса с 15 лотерейными купонами, который он приобрел в День Конституции, 12 декабря. По словам победителя, удачу ему принесла девушка, нарисованная на тубусе.
"Из всех предложенных тубусов только на одном мне очень понравилась изображенная девушка, и я точно решил, что она должна мне принести удачу! И оказался прав!", - поделился Роман.
 
БизнесОбществоРОССИЯСтолотолотереялотерея "Русское лото"
 
 
