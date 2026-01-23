Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России стартовал эксперимент по маркировке детской продукции - 23.01.2026
В России стартовал эксперимент по маркировке детской продукции
В России стартовал эксперимент по маркировке детской продукции - 23.01.2026, ПРАЙМ
В России стартовал эксперимент по маркировке детской продукции
Эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке начался в России, он продлится до 31 октября, сообщили журналистам в пресс-службе... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T10:33+0300
2026-01-23T10:33+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/82914/59/829145943_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_5f047a01411ddd5167ceabbca6e70b4d.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке начался в России, он продлится до 31 октября, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Роспотребнадзор информирует, что с 12 января по 31 октября проходит эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке… Его задача - совместно с производителями, импортёрами и торговыми сетями отработать все технологические и бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем, в случае принятия решения об обязательной маркировке, система могла работать максимально эффективно и без избыточной нагрузки на рынок", - пояснили в ведомстве. Там уточнили, что в эксперименте примут участие отдельные виды детского питания: молочная продукция для детей до трех лет и консервированная для малышей до года. Участие в эксперименте добровольное.
2026
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
10:33 23.01.2026
 
В России стартовал эксперимент по маркировке детской продукции

В России начался эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Ребенок в магазине детских товаров
Ребенок в магазине детских товаров - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Ребенок в магазине детских товаров. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке начался в России, он продлится до 31 октября, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор информирует, что с 12 января по 31 октября проходит эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке… Его задача - совместно с производителями, импортёрами и торговыми сетями отработать все технологические и бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем, в случае принятия решения об обязательной маркировке, система могла работать максимально эффективно и без избыточной нагрузки на рынок", - пояснили в ведомстве.
Там уточнили, что в эксперименте примут участие отдельные виды детского питания: молочная продукция для детей до трех лет и консервированная для малышей до года. Участие в эксперименте добровольное.
 
