В России стартовал эксперимент по маркировке детской продукции

В России стартовал эксперимент по маркировке детской продукции - 23.01.2026

В России стартовал эксперимент по маркировке детской продукции

Эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке начался в России, он продлится до 31 октября

2026-01-23T10:33+0300

2026-01-23T10:33+0300

2026-01-23T10:33+0300

бизнес

россия

роспотребнадзор

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке начался в России, он продлится до 31 октября, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Роспотребнадзор информирует, что с 12 января по 31 октября проходит эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке… Его задача - совместно с производителями, импортёрами и торговыми сетями отработать все технологические и бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем, в случае принятия решения об обязательной маркировке, система могла работать максимально эффективно и без избыточной нагрузки на рынок", - пояснили в ведомстве. Там уточнили, что в эксперименте примут участие отдельные виды детского питания: молочная продукция для детей до трех лет и консервированная для малышей до года. Участие в эксперименте добровольное.

2026

