В МЭА рассказали о росте мирового финансирования геотермальной энергетики

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Объем мирового финансирования геотермальной энергетики нового поколения вырос на 80% за 2025 год, традиционные проекты в этой сфере также привлекли значительные инвестиции, заявили в Международном энергетическом агентстве (МЭА). "Объем финансирования сектора достиг почти 2,2 миллиарда долларов в 2025 году, что на 80% больше, чем годом ранее, и значительно превышает показатель за 2018 год в размере 22 миллионов долларов", - пишет МЭА, комментируя вложения в технологии геотермальной энергетики нового поколения. Технологии геотермальной энергетики нового поколения заключаются в бурении более глубоких скважин и использовании тепла из труднодоступных точек посредством циркуляции жидкости через образовавшиеся трещины, либо передачи тепла на поверхность по замкнутым контурам, уточняют в МЭА. Как отмечает агентство, проекты по строительству традиционных геотермальных электростанций в 2025 году привлекли почти 5 миллиардов долларов, что в четыре раза больше, чем в 2018 году. Кроме того, на проекты в области геотермального отопления, которые используются для централизованного теплоснабжения, было привлечено более 11,5 миллиарда долларов только за 2025 год. В настоящее время растет доля заемных средств в общемировом финансировании, и она составляет уже 30%, в том время как остальная часть – частный и государственный капитал, добавляют в МЭА. Доля частного капитала снизилась до 70% за 2018-2020 годы, далее - до более 50% с 2023 по 2025 год. Геотермальная энергетика может служить источником лития, спрос на который, как ожидается, значительно возрастет в следующем десятилетии по всем сценариям МЭА. Проекты, разрабатываемые в ЕС и США, могут обеспечить производство 47 тысяч тонн лития к 2035 году, что позволит покрыть 5% ожидаемого мирового спроса на этот металл, отмечает агентство.

