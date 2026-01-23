Стоимость меди выросла на 1,08 процента

https://1prime.ru/20260123/med-866818692.html
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, по итогам всей недели котировки металла также могут показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,08%, до 5,8415 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь выросла в цене примерно на 0,16%, по итогам предыдущей торговой сессии котировки металла поднялись на 0,72%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,43%, до 12 755,5 доллара, алюминия - выросла на 0,56%, до 3 132,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 1,12%, до 3 211 долларов.
