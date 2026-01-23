https://1prime.ru/20260123/med-866818692.html

Стоимость меди выросла на 1,08 процента

Стоимость меди выросла на 1,08 процента - 23.01.2026, ПРАЙМ

Стоимость меди выросла на 1,08 процента

Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, по итогам всей недели котировки металла также могут показать рост, свидетельствуют данные торгов. | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T08:39+0300

2026-01-23T08:39+0300

2026-01-23T09:17+0300

рынок

торги

comex

медь

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, по итогам всей недели котировки металла также могут показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,08%, до 5,8415 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь выросла в цене примерно на 0,16%, по итогам предыдущей торговой сессии котировки металла поднялись на 0,72%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,43%, до 12 755,5 доллара, алюминия - выросла на 0,56%, до 3 132,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 1,12%, до 3 211 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex, медь