23.01.2026
Минэнерго планирует провести второй отбор проектов модернизации ТЭС
Минэнерго планирует провести второй отбор проектов модернизации ТЭС - 23.01.2026, ПРАЙМ
Минэнерго планирует провести второй отбор проектов модернизации ТЭС
Второй дополнительный "залповый" отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) с началом поставки в 2029-2031 годах планируется провести во втором полугодии этого... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026
17:12 23.01.2026
 
Минэнерго планирует провести второй отбор проектов модернизации ТЭС

Минэнерго: второй дополнительный отбор проектов модернизации ТЭС пройдет во II полугодии

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Второй дополнительный "залповый" отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) с началом поставки в 2029-2031 годах планируется провести во втором полугодии этого года, заявил журналистам замминистра энергетики Петр Конюшенко.
"Мы еще параметры не пересмотрели. Как обсудим с коллегами, примем решение, ориентируемся в 2026 году провести. Во втором полугодии, не раньше", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее представитель ассоциации "Совет производителей энергии" сообщал журналистам, что итоги "залпового" отбора, в рамках которого было выбрано только 1 ГВт при квоте в 5 ГВт, открыто показали дефицит инвестиционного ресурса на модернизацию энергосистемы и потенциальный дефицит газовых турбин.
"Конкурентный отбор мощности на модернизацию" (КОММод) - госпрограмма, запущенная в 2019 году для обновления тепловых электростанций.
Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) ранее сообщил, что предварительно одобрил проекты с суммарной мощностью чуть более 1 ГВт в рамках "залпового" отбора проектов модернизации ТЭС с использованием газовых турбин российского производства и началом поставки мощности в 2029-2031 годах при утвержденной квоте в 5 ГВт.
По обычному отбору на 2029 год было отобрано 1,724 ГВт при квоте в 2 ГВт.
