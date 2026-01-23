Минэнерго планирует провести второй отбор проектов модернизации ТЭС

https://1prime.ru/20260123/minenergo-866838074.html

2026-01-23T17:12+0300

россия

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Второй дополнительный "залповый" отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) с началом поставки в 2029-2031 годах планируется провести во втором полугодии этого года, заявил журналистам замминистра энергетики Петр Конюшенко. "Мы еще параметры не пересмотрели. Как обсудим с коллегами, примем решение, ориентируемся в 2026 году провести. Во втором полугодии, не раньше", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Ранее представитель ассоциации "Совет производителей энергии" сообщал журналистам, что итоги "залпового" отбора, в рамках которого было выбрано только 1 ГВт при квоте в 5 ГВт, открыто показали дефицит инвестиционного ресурса на модернизацию энергосистемы и потенциальный дефицит газовых турбин. "Конкурентный отбор мощности на модернизацию" (КОММод) - госпрограмма, запущенная в 2019 году для обновления тепловых электростанций. Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) ранее сообщил, что предварительно одобрил проекты с суммарной мощностью чуть более 1 ГВт в рамках "залпового" отбора проектов модернизации ТЭС с использованием газовых турбин российского производства и началом поставки мощности в 2029-2031 годах при утвержденной квоте в 5 ГВт. По обычному отбору на 2029 год было отобрано 1,724 ГВт при квоте в 2 ГВт.

