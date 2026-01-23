Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.01.2026
Минэнерго готово поддержать уголовное наказание за нелегальный майнинг
Минэнерго готово поддержать уголовное наказание за нелегальный майнинг
2026-01-23T17:47+0300
2026-01-23T17:47+0300
энергетика
россия
рф
николай шульгинов
александр новак
госдума
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддержит введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг, если административные меры не стабилизируют ситуацию, заявил журналистам замглавы ведомства Петр Конюшенко. "Сейчас же административный кодекс рассматривается. Если это не поможет стабилизировать ситуацию, то мы будем поддерживать вплоть до введения уголовной ответственности за незаконную майнинговую деятельность", - сказал он. Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в интервью РИА Новости заявил, что следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности. Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности. Правительство России планирует ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную - за незаконный майнинг, а также вплоть до уголовной - для "черных" кредиторов, заявлял в декабре заместитель председателя кабмина Александр Новак.
россия, рф, николай шульгинов, александр новак, госдума
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Николай Шульгинов, Александр Новак, Госдума
17:47 23.01.2026
 
Минэнерго готово поддержать уголовное наказание за нелегальный майнинг

Минэнерго готово поддержать введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко
Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддержит введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг, если административные меры не стабилизируют ситуацию, заявил журналистам замглавы ведомства Петр Конюшенко.
"Сейчас же административный кодекс рассматривается. Если это не поможет стабилизировать ситуацию, то мы будем поддерживать вплоть до введения уголовной ответственности за незаконную майнинговую деятельность", - сказал он.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в интервью РИА Новости заявил, что следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности. Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности.
Правительство России планирует ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную - за незаконный майнинг, а также вплоть до уголовной - для "черных" кредиторов, заявлял в декабре заместитель председателя кабмина Александр Новак.
Минэнерго пока не планирует запрещать майнинг в Хакасии и Красноярском крае
Заголовок открываемого материала