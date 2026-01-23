https://1prime.ru/20260123/minenergo-866840469.html
В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро"
В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро" - 23.01.2026, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро"
Затраты в 8 миллиардов рублей на модернизацию объектов "Русгидро" будут покрыты за счет части невыплаченных дивидендов за 2026 год, заявил журналистам... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:57+0300
2026-01-23T17:57+0300
2026-01-23T17:57+0300
россия
рф
сергей цивилев
владимир путин
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_3693aa0ee7365213e429bb8cf81c07a5.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Затраты в 8 миллиардов рублей на модернизацию объектов "Русгидро" будут покрыты за счет части невыплаченных дивидендов за 2026 год, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "Вообще в 2026 году мы видим потребность 8 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию дизельных генераторов…, что суммарно позволит снизить затраты на топливо и достичь экономического эффекта в размере около 600 миллионов рублей. Они (компания - ред.) подготовили программу модернизации стоимостью 8 миллиардов рублей. Как источник финансирования этих мероприятий мы рассматриваем именно выделение денег за счет невыплаты дивидендов. Это именно в этом году", - сказал он. Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ.
https://1prime.ru/20251027/sovkombank-863985296.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5414305027fc143e9b36fb39e63bfb0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сергей цивилев, владимир путин, русгидро
РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Русгидро
В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро"
Минэнерго: модернизацию объектов "Русгидро" покроют за счет невыплаченных дивидендов