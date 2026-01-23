Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро" - 23.01.2026
В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро"
В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро" - 23.01.2026, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро"
Затраты в 8 миллиардов рублей на модернизацию объектов "Русгидро" будут покрыты за счет части невыплаченных дивидендов за 2026 год, заявил журналистам... | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Затраты в 8 миллиардов рублей на модернизацию объектов "Русгидро" будут покрыты за счет части невыплаченных дивидендов за 2026 год, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "Вообще в 2026 году мы видим потребность 8 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию дизельных генераторов…, что суммарно позволит снизить затраты на топливо и достичь экономического эффекта в размере около 600 миллионов рублей. Они (компания - ред.) подготовили программу модернизации стоимостью 8 миллиардов рублей. Как источник финансирования этих мероприятий мы рассматриваем именно выделение денег за счет невыплаты дивидендов. Это именно в этом году", - сказал он. Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ.
россия, рф, сергей цивилев, владимир путин, русгидро
РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Русгидро
17:57 23.01.2026
 
В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро"

Минэнерго: модернизацию объектов "Русгидро" покроют за счет невыплаченных дивидендов

Стенд компании "Русгидро". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Затраты в 8 миллиардов рублей на модернизацию объектов "Русгидро" будут покрыты за счет части невыплаченных дивидендов за 2026 год, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.
"Вообще в 2026 году мы видим потребность 8 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию дизельных генераторов…, что суммарно позволит снизить затраты на топливо и достичь экономического эффекта в размере около 600 миллионов рублей. Они (компания - ред.) подготовили программу модернизации стоимостью 8 миллиардов рублей. Как источник финансирования этих мероприятий мы рассматриваем именно выделение денег за счет невыплаты дивидендов. Это именно в этом году", - сказал он.
Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ.
Совкомбанк предоставил "РусГидро" возобновляемую кредитную линию
27 октября 2025, 18:32
 
РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Русгидро
 
 
