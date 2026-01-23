https://1prime.ru/20260123/minenergo-866840469.html

В Минэнерго рассказали о модернизации объектов "Русгидро"

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Затраты в 8 миллиардов рублей на модернизацию объектов "Русгидро" будут покрыты за счет части невыплаченных дивидендов за 2026 год, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "Вообще в 2026 году мы видим потребность 8 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию дизельных генераторов…, что суммарно позволит снизить затраты на топливо и достичь экономического эффекта в размере около 600 миллионов рублей. Они (компания - ред.) подготовили программу модернизации стоимостью 8 миллиардов рублей. Как источник финансирования этих мероприятий мы рассматриваем именно выделение денег за счет невыплаты дивидендов. Это именно в этом году", - сказал он. Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ.

