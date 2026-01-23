Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мощность полезных центров обработки данных (ЦОД), то есть не имеющих целью своей работы майнинг криптовалют, в России составляет 1,7 ГВт, заявил замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации. "На всю страну оценивается мощность 1,7 ГВт, так называемых "полезных" ЦОДов. Без майнинга. Майнинг в сторону", - сказал он. В кабмине сообщали, что по данным Минцифры и Аналитического центра при правительстве, к 2030 году энергопотребление ЦОД в стране вырастет до 2,5 ГВт. Ранее в Минэнерго сообщали РИА Новости, что была создана рабочая группа по вопросу энергоснабжения центров обработки данных по поручению вице-премьера Александра Новака. В ходе выступления в Совете Федерации Конюшенко сказал, что рабочая группа уже несколько раз проводила заседания.
18:47 23.01.2026
 
Минэнерго оценило мощность ЦОДов

Минэнерго: мощность ЦОДов в России составляет 1,7 ГВт

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мощность полезных центров обработки данных (ЦОД), то есть не имеющих целью своей работы майнинг криптовалют, в России составляет 1,7 ГВт, заявил замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации.
"На всю страну оценивается мощность 1,7 ГВт, так называемых "полезных" ЦОДов. Без майнинга. Майнинг в сторону", - сказал он.
В кабмине сообщали, что по данным Минцифры и Аналитического центра при правительстве, к 2030 году энергопотребление ЦОД в стране вырастет до 2,5 ГВт.
Ранее в Минэнерго сообщали РИА Новости, что была создана рабочая группа по вопросу энергоснабжения центров обработки данных по поручению вице-премьера Александра Новака. В ходе выступления в Совете Федерации Конюшенко сказал, что рабочая группа уже несколько раз проводила заседания.
