Минэнерго оценило мощность ЦОДов

2026-01-23T18:47+0300

энергетика

россия

рф

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мощность полезных центров обработки данных (ЦОД), то есть не имеющих целью своей работы майнинг криптовалют, в России составляет 1,7 ГВт, заявил замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации. "На всю страну оценивается мощность 1,7 ГВт, так называемых "полезных" ЦОДов. Без майнинга. Майнинг в сторону", - сказал он. В кабмине сообщали, что по данным Минцифры и Аналитического центра при правительстве, к 2030 году энергопотребление ЦОД в стране вырастет до 2,5 ГВт. Ранее в Минэнерго сообщали РИА Новости, что была создана рабочая группа по вопросу энергоснабжения центров обработки данных по поручению вице-премьера Александра Новака. В ходе выступления в Совете Федерации Конюшенко сказал, что рабочая группа уже несколько раз проводила заседания.

2026

