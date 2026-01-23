Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго ожидает рассрочку по НДПИ для 138 угольных организаций - 23.01.2026
Минэнерго ожидает рассрочку по НДПИ для 138 угольных организаций
Минэнерго РФ ожидает, что рассрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам затронет все 138 угольных организаций, которым уже | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что рассрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам затронет все 138 угольных организаций, которым уже была дана отсрочка, заявили в ведомстве.Минфин ранее предложил предоставить угольщикам с марта по декабрь рассрочку по отсроченным НДПИ и страховым взносам."Рассрочка по уплате НДПИ и страховых взносов должна распространиться на все 138 организаций, которым ранее была предоставлена отсрочка. Она позволит угольным компаниям сохранить ликвидность и оборотные средства. Угольные компании смогут планово, до конца 2026 года, погасить задолженность по уплате по уплате НДПИ и страховых взносов за 9 месяцев. В противном случае, компаниям пришлось бы единовременно выплатить 9-месячную задолженность", - сказано в сообщении.Там добавили, что в настоящее время Минэнерго совместно с Минфином дорабатывает проект постановления.Отмечается, что работа по рассмотрению адресных мер поддержки для компаний продолжается. По итогам 2025 года на подкомиссии было рассмотрено 12 групп организаций угольной отрасли (включая 41 угольный разрез и шахту). Планируется, что в 2026 году будут рассмотрены все организации, заинтересованные в предоставлении финансовых мер государственной поддержки.Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
20:19 23.01.2026 (обновлено: 20:24 23.01.2026)
 
Минэнерго ожидает рассрочку по НДПИ для 138 угольных организаций

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что рассрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам затронет все 138 угольных организаций, которым уже была дана отсрочка, заявили в ведомстве.
Минфин ранее предложил предоставить угольщикам с марта по декабрь рассрочку по отсроченным НДПИ и страховым взносам.
"Рассрочка по уплате НДПИ и страховых взносов должна распространиться на все 138 организаций, которым ранее была предоставлена отсрочка. Она позволит угольным компаниям сохранить ликвидность и оборотные средства. Угольные компании смогут планово, до конца 2026 года, погасить задолженность по уплате по уплате НДПИ и страховых взносов за 9 месяцев. В противном случае, компаниям пришлось бы единовременно выплатить 9-месячную задолженность", - сказано в сообщении.
Там добавили, что в настоящее время Минэнерго совместно с Минфином дорабатывает проект постановления.
Отмечается, что работа по рассмотрению адресных мер поддержки для компаний продолжается. По итогам 2025 года на подкомиссии было рассмотрено 12 групп организаций угольной отрасли (включая 41 угольный разрез и шахту). Планируется, что в 2026 году будут рассмотрены все организации, заинтересованные в предоставлении финансовых мер государственной поддержки.
Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
