https://1prime.ru/20260123/minenergo-866847568.html

Минэнерго представило проект для финансирования отрасли электроэнергетики

Минэнерго представило проект для финансирования отрасли электроэнергетики - 23.01.2026, ПРАЙМ

Минэнерго представило проект для финансирования отрасли электроэнергетики

Минэнерго РФ опубликовало проект нового закона по электроэнергетике для обеспечения финансирования отрасли, который ранее был представлен в октябре. | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T20:59+0300

2026-01-23T20:59+0300

2026-01-23T20:59+0300

энергетика

рф

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/76401/73/764017370_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_144268c83bb21a6b75d454c296fa6790.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ опубликовало проект нового закона по электроэнергетике для обеспечения финансирования отрасли, который ранее был представлен в октябре. Проект федерального закона "О содействии инфраструктурному развитию и повышения эффективности управления в сфере электроэнергетики и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как говорится в пояснительной записке, целями законопроекта является создание условий для ускоренного развития объектов электроэнергетики, повышение эффективности управления затратами, обеспечение технологического суверенитета отрасли, синхронизация развития всех отраслей топливно-энергетического комплекса. Также с помощью нового закона планируется дальнейшее развитие института системообразующих территориальных сетевых организаций и совершенствование отношений в сфере функционирования единой национальной (общероссийской) электрической сети. Ранее в октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказывал об инициативе министерства в рамках нового законопроекта сформировать два института для развития отрасли электроэнергетики: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития. Новый законопроект необходим для обеспечения финансирования отрасли, так как в рамках реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года планируется ввести в эксплуатацию более 88 ГВт новых энергомощностей. Это потребует около 40 триллионов рублей инвестиций в генерацию и около 17 триллионов рублей - в сетевой комплекс. Отдельные проекты потребуют различных финансовых механизмов поддержки со стороны государства, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Для обеспечения указанных мер в рамках законопроекта предлагается создание двух институтов - публично-правовой компании (ППК) "Росэнергопроект" и государственного оператора финансовой поддержки в сфере электроэнергетики. В задачи ППК "Росэнергопроект" войдет: разработка типовых проектных решений строительства, формирование отраслевого заказа на энергетическое оборудование, оптимизация ценообразования на всех этапах жизненного цикла объектов, управление стоимостью электроэнергии и мощности, утверждение предельных цен на оборудование, контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Государственный оператор финансовой поддержки будет определен правительством РФ. Он должен быть государственной организацией в лице института развития или кредитной организации. В числе его основных функций - использование казначейских инфраструктурных кредитов, проектное банковское кредитование, привлечение внебюджетного финансирования для строительства, модернизации и реконструкции объектов электроэнергетики, указывается в пояснительной записке. Проект также законодательно закрепляет приоритетное направление чистой прибыли акционерных обществ, являющихся субъектами электроэнергетики, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках принятия решений о выплате дивидендов до 2042 года. Документ также предусматривает возможность установления правительством экспериментального правового режима на отдельных объектах электроэнергетики и регулирует отношения, возникающие между "Росэнергопроектом", оператором, органами государственной власти, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

https://1prime.ru/20260121/rosatom-866745293.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, газ