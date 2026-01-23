Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго представило проект для финансирования отрасли электроэнергетики - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260123/minenergo-866847568.html
Минэнерго представило проект для финансирования отрасли электроэнергетики
Минэнерго представило проект для финансирования отрасли электроэнергетики - 23.01.2026, ПРАЙМ
Минэнерго представило проект для финансирования отрасли электроэнергетики
Минэнерго РФ опубликовало проект нового закона по электроэнергетике для обеспечения финансирования отрасли, который ранее был представлен в октябре. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T20:59+0300
2026-01-23T20:59+0300
энергетика
рф
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/76401/73/764017370_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_144268c83bb21a6b75d454c296fa6790.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ опубликовало проект нового закона по электроэнергетике для обеспечения финансирования отрасли, который ранее был представлен в октябре. Проект федерального закона "О содействии инфраструктурному развитию и повышения эффективности управления в сфере электроэнергетики и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как говорится в пояснительной записке, целями законопроекта является создание условий для ускоренного развития объектов электроэнергетики, повышение эффективности управления затратами, обеспечение технологического суверенитета отрасли, синхронизация развития всех отраслей топливно-энергетического комплекса. Также с помощью нового закона планируется дальнейшее развитие института системообразующих территориальных сетевых организаций и совершенствование отношений в сфере функционирования единой национальной (общероссийской) электрической сети. Ранее в октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказывал об инициативе министерства в рамках нового законопроекта сформировать два института для развития отрасли электроэнергетики: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития. Новый законопроект необходим для обеспечения финансирования отрасли, так как в рамках реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года планируется ввести в эксплуатацию более 88 ГВт новых энергомощностей. Это потребует около 40 триллионов рублей инвестиций в генерацию и около 17 триллионов рублей - в сетевой комплекс. Отдельные проекты потребуют различных финансовых механизмов поддержки со стороны государства, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Для обеспечения указанных мер в рамках законопроекта предлагается создание двух институтов - публично-правовой компании (ППК) "Росэнергопроект" и государственного оператора финансовой поддержки в сфере электроэнергетики. В задачи ППК "Росэнергопроект" войдет: разработка типовых проектных решений строительства, формирование отраслевого заказа на энергетическое оборудование, оптимизация ценообразования на всех этапах жизненного цикла объектов, управление стоимостью электроэнергии и мощности, утверждение предельных цен на оборудование, контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Государственный оператор финансовой поддержки будет определен правительством РФ. Он должен быть государственной организацией в лице института развития или кредитной организации. В числе его основных функций - использование казначейских инфраструктурных кредитов, проектное банковское кредитование, привлечение внебюджетного финансирования для строительства, модернизации и реконструкции объектов электроэнергетики, указывается в пояснительной записке. Проект также законодательно закрепляет приоритетное направление чистой прибыли акционерных обществ, являющихся субъектами электроэнергетики, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках принятия решений о выплате дивидендов до 2042 года. Документ также предусматривает возможность установления правительством экспериментального правового режима на отдельных объектах электроэнергетики и регулирует отношения, возникающие между "Росэнергопроектом", оператором, органами государственной власти, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
https://1prime.ru/20260121/rosatom-866745293.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76401/73/764017370_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_89ce673bbc69b3474b785682aa84b4ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, газ
Энергетика, РФ, Газ
20:59 23.01.2026
 
Минэнерго представило проект для финансирования отрасли электроэнергетики

Минэнерго представило новый законопроект для финансирования отрасли электроэнергетики

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ТЭЦ
Работа ТЭЦ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Работа ТЭЦ. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ опубликовало проект нового закона по электроэнергетике для обеспечения финансирования отрасли, который ранее был представлен в октябре.
Проект федерального закона "О содействии инфраструктурному развитию и повышения эффективности управления в сфере электроэнергетики и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как говорится в пояснительной записке, целями законопроекта является создание условий для ускоренного развития объектов электроэнергетики, повышение эффективности управления затратами, обеспечение технологического суверенитета отрасли, синхронизация развития всех отраслей топливно-энергетического комплекса.
Также с помощью нового закона планируется дальнейшее развитие института системообразующих территориальных сетевых организаций и совершенствование отношений в сфере функционирования единой национальной (общероссийской) электрической сети.
Ранее в октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказывал об инициативе министерства в рамках нового законопроекта сформировать два института для развития отрасли электроэнергетики: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития.
Новый законопроект необходим для обеспечения финансирования отрасли, так как в рамках реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года планируется ввести в эксплуатацию более 88 ГВт новых энергомощностей. Это потребует около 40 триллионов рублей инвестиций в генерацию и около 17 триллионов рублей - в сетевой комплекс. Отдельные проекты потребуют различных финансовых механизмов поддержки со стороны государства, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Для обеспечения указанных мер в рамках законопроекта предлагается создание двух институтов - публично-правовой компании (ППК) "Росэнергопроект" и государственного оператора финансовой поддержки в сфере электроэнергетики.
В задачи ППК "Росэнергопроект" войдет: разработка типовых проектных решений строительства, формирование отраслевого заказа на энергетическое оборудование, оптимизация ценообразования на всех этапах жизненного цикла объектов, управление стоимостью электроэнергии и мощности, утверждение предельных цен на оборудование, контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
Государственный оператор финансовой поддержки будет определен правительством РФ. Он должен быть государственной организацией в лице института развития или кредитной организации. В числе его основных функций - использование казначейских инфраструктурных кредитов, проектное банковское кредитование, привлечение внебюджетного финансирования для строительства, модернизации и реконструкции объектов электроэнергетики, указывается в пояснительной записке.
Проект также законодательно закрепляет приоритетное направление чистой прибыли акционерных обществ, являющихся субъектами электроэнергетики, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках принятия решений о выплате дивидендов до 2042 года.
Документ также предусматривает возможность установления правительством экспериментального правового режима на отдельных объектах электроэнергетики и регулирует отношения, возникающие между "Росэнергопроектом", оператором, органами государственной власти, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Стенд компании Росатом - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Глава "Росатома" рассказал о росте выработки электроэнергии
21 января, 11:27
 
ЭнергетикаРФГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала