Филат рассказал, сколько жители Молдавии переплатили за газ за три года

КИШИНЕВ, 23 янв - ПРАЙМ. Жители Молдавии в период с 2023 по 2025 годы переплатили за природный газ 520 миллионов долларов, расследованием этого факта должны заняться как европейские, так и местные правоохранительные органы, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии Владимир Филат. "В 2023–2025 годах дополнительные расходы потребителей составили около 520 миллионов долларов из-за сомнительных закупок, непрозрачности и необоснованных надбавок. Когда государство скрывает закупочную цену, потребитель лишается защиты. Когда непрозрачность становится нормой, злоупотребления неизбежны", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, в 2023 году Молдавия покупала газ по цене в 1087 долларов за тысячу кубометров при среднем показателе по ЕС в 603 доллара. В 2023–2024 годах Молдавия переплатила около 315 миллионов долларов США по сравнению со средней ценой ЕС. При этом в 2023 году власти Молдавии еще и необоснованно завысили тариф, что вынудило граждан переплатить еще 80 миллионов долларов. Филат отмечает, что на фоне этого в 2025 году власти стали скрывать закупочную цену газа, однако сравнение тарифов в Молдавии и ЕС позволяет определить, что жители республики переплатили еще 125 миллионов долларов. "Ситуация требует внимания делегации ЕС в Республике Молдова, Европейской счётной палаты и Европейской прокуратуры. Имеются признаки неэффективного или неправомерного использования средств европейских налогоплательщиков", - подчеркнул Филат. Экс-премьер также считает, что на эту информацию должны обратить внимание представители молдавских органов - Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.

