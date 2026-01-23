Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Филат рассказал, сколько жители Молдавии переплатили за газ за три года - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260123/moldaviya-866832357.html
Филат рассказал, сколько жители Молдавии переплатили за газ за три года
Филат рассказал, сколько жители Молдавии переплатили за газ за три года - 23.01.2026, ПРАЙМ
Филат рассказал, сколько жители Молдавии переплатили за газ за три года
Жители Молдавии в период с 2023 по 2025 годы переплатили за природный газ 520 миллионов долларов, расследованием этого факта должны заняться как европейские,... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T15:53+0300
2026-01-23T15:53+0300
энергетика
газ
молдавия
кишинев
сша
ес
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866391961_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a9f13d15635d5e2ea394061c64defd3b.jpg
КИШИНЕВ, 23 янв - ПРАЙМ. Жители Молдавии в период с 2023 по 2025 годы переплатили за природный газ 520 миллионов долларов, расследованием этого факта должны заняться как европейские, так и местные правоохранительные органы, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии Владимир Филат. "В 2023–2025 годах дополнительные расходы потребителей составили около 520 миллионов долларов из-за сомнительных закупок, непрозрачности и необоснованных надбавок. Когда государство скрывает закупочную цену, потребитель лишается защиты. Когда непрозрачность становится нормой, злоупотребления неизбежны", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, в 2023 году Молдавия покупала газ по цене в 1087 долларов за тысячу кубометров при среднем показателе по ЕС в 603 доллара. В 2023–2024 годах Молдавия переплатила около 315 миллионов долларов США по сравнению со средней ценой ЕС. При этом в 2023 году власти Молдавии еще и необоснованно завысили тариф, что вынудило граждан переплатить еще 80 миллионов долларов. Филат отмечает, что на фоне этого в 2025 году власти стали скрывать закупочную цену газа, однако сравнение тарифов в Молдавии и ЕС позволяет определить, что жители республики переплатили еще 125 миллионов долларов. "Ситуация требует внимания делегации ЕС в Республике Молдова, Европейской счётной палаты и Европейской прокуратуры. Имеются признаки неэффективного или неправомерного использования средств европейских налогоплательщиков", - подчеркнул Филат. Экс-премьер также считает, что на эту информацию должны обратить внимание представители молдавских органов - Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
https://1prime.ru/20260123/gaz-866826638.html
молдавия
кишинев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866391961_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ed6f19c05ddc31d8f886ffefa3e9764.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, молдавия, кишинев, сша, ес, газпром
Энергетика, Газ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, США, ЕС, Газпром
15:53 23.01.2026
 
Филат рассказал, сколько жители Молдавии переплатили за газ за три года

Экс-премьер Филат: жители Молдавии переплатили за газ $520 млн с 2023 по 2025 годы

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 23 янв - ПРАЙМ. Жители Молдавии в период с 2023 по 2025 годы переплатили за природный газ 520 миллионов долларов, расследованием этого факта должны заняться как европейские, так и местные правоохранительные органы, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"В 2023–2025 годах дополнительные расходы потребителей составили около 520 миллионов долларов из-за сомнительных закупок, непрозрачности и необоснованных надбавок. Когда государство скрывает закупочную цену, потребитель лишается защиты. Когда непрозрачность становится нормой, злоупотребления неизбежны", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, в 2023 году Молдавия покупала газ по цене в 1087 долларов за тысячу кубометров при среднем показателе по ЕС в 603 доллара. В 2023–2024 годах Молдавия переплатила около 315 миллионов долларов США по сравнению со средней ценой ЕС. При этом в 2023 году власти Молдавии еще и необоснованно завысили тариф, что вынудило граждан переплатить еще 80 миллионов долларов. Филат отмечает, что на фоне этого в 2025 году власти стали скрывать закупочную цену газа, однако сравнение тарифов в Молдавии и ЕС позволяет определить, что жители республики переплатили еще 125 миллионов долларов.
"Ситуация требует внимания делегации ЕС в Республике Молдова, Европейской счётной палаты и Европейской прокуратуры. Имеются признаки неэффективного или неправомерного использования средств европейских налогоплательщиков", - подчеркнул Филат.
Экс-премьер также считает, что на эту информацию должны обратить внимание представители молдавских органов - Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
Компрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
МЭА: поставки трубопроводного газа из России в Европу снизились на четверть
13:30
 
ЭнергетикаГазМОЛДАВИЯКишиневСШАЕСГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала