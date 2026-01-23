https://1prime.ru/20260123/moskva-866814860.html
В Москве рекомендовали использовать метро для поездок
В Москве рекомендовали использовать метро для поездок - 23.01.2026, ПРАЙМ
В Москве рекомендовали использовать метро для поездок
Столичный департамент транспорта порекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за возможных локальных ограничений движения в пятницу. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T07:44+0300
2026-01-23T07:44+0300
2026-01-23T07:44+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866814860.jpg?1769143449
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта порекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за возможных локальных ограничений движения в пятницу.
"ЦОДД: напоминаем, что сегодня в Москве возможны локальные ограничения движения... В связи с возможными локальными ограничениями движения в центре и еще нескольких округах сегодня для поездок используйте метро, МЦК, МЦД", - говорится публикации Telegram-канала дептранса.
В ведомстве отметили, что поездки на автомобиле стоит запланировать на время после 20.00 мск.
"Просим водителей планировать свой маршрут заранее. Также соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Не отвлекаться на телефон во время движения", - добавили в дептрансе.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
В Москве рекомендовали использовать метро для поездок
Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро из-за возможных ограничений движения
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта порекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за возможных локальных ограничений движения в пятницу.
"ЦОДД: напоминаем, что сегодня в Москве возможны локальные ограничения движения... В связи с возможными локальными ограничениями движения в центре и еще нескольких округах сегодня для поездок используйте метро, МЦК, МЦД", - говорится публикации Telegram-канала дептранса.
В ведомстве отметили, что поездки на автомобиле стоит запланировать на время после 20.00 мск.
"Просим водителей планировать свой маршрут заранее. Также соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Не отвлекаться на телефон во время движения", - добавили в дептрансе.