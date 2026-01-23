https://1prime.ru/20260123/moskva-866814860.html

В Москве рекомендовали использовать метро для поездок

В Москве рекомендовали использовать метро для поездок - 23.01.2026, ПРАЙМ

В Москве рекомендовали использовать метро для поездок

Столичный департамент транспорта порекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за возможных локальных ограничений движения в пятницу. | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T07:44+0300

2026-01-23T07:44+0300

2026-01-23T07:44+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866814860.jpg?1769143449

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта порекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за возможных локальных ограничений движения в пятницу. "ЦОДД: напоминаем, что сегодня в Москве возможны локальные ограничения движения... В связи с возможными локальными ограничениями движения в центре и еще нескольких округах сегодня для поездок используйте метро, МЦК, МЦД", - говорится публикации Telegram-канала дептранса. В ведомстве отметили, что поездки на автомобиле стоит запланировать на время после 20.00 мск. "Просим водителей планировать свой маршрут заранее. Также соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Не отвлекаться на телефон во время движения", - добавили в дептрансе.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва