Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Начальник Главного управления Генштаба примет участие во встрече в Абу-Даби - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/nachalnik-866811301.html
Начальник Главного управления Генштаба примет участие во встрече в Абу-Даби
Начальник Главного управления Генштаба примет участие во встрече в Абу-Даби - 23.01.2026, ПРАЙМ
Начальник Главного управления Генштаба примет участие во встрече в Абу-Даби
Уточняется заголовок и первый абзац | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T05:12+0300
2026-01-23T05:12+0300
общество
россия
сша
рф
абу-даби
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866811301.jpg?1769134352
Уточняется заголовок и первый абзац МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков примет участие во встрече в Абу-Даби, он возглавит переговорную группу, в которую вошли представители руководства Минобороны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее он сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. По его словам, переговорная группа РФ сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. "В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым",- сказал Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут. Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.
сша
рф
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сша, рф, абу-даби, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф
Общество , РОССИЯ, США, РФ, Абу-Даби, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
05:12 23.01.2026
 
Начальник Главного управления Генштаба примет участие во встрече в Абу-Даби

Ушаков: начальник Главного управления Генштаба Костюков возглавит переговорную группу

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Уточняется заголовок и первый абзац
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков примет участие во встрече в Абу-Даби, он возглавит переговорную группу, в которую вошли представители руководства Минобороны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее он сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. По его словам, переговорная группа РФ сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты.
"В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым",- сказал Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.
 
ОбществоРОССИЯСШАРФАбу-ДабиЮрий УшаковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала