Начальник Главного управления Генштаба примет участие во встрече в Абу-Даби

Начальник Главного управления Генштаба примет участие во встрече в Абу-Даби

2026-01-23T05:12+0300

Уточняется заголовок и первый абзац МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков примет участие во встрече в Абу-Даби, он возглавит переговорную группу, в которую вошли представители руководства Минобороны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее он сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. По его словам, переговорная группа РФ сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. "В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым",- сказал Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут. Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.

