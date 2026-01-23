https://1prime.ru/20260123/nachalnik-866811301.html
Начальник Главного управления Генштаба примет участие во встрече в Абу-Даби
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков примет участие во встрече в Абу-Даби, он возглавит переговорную группу, в которую вошли представители руководства Минобороны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее он сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. По его словам, переговорная группа РФ сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты.
"В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым",- сказал Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.
