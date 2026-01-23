https://1prime.ru/20260123/nato-866814491.html

"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО

"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО - 23.01.2026, ПРАЙМ

"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО

При администрации Дональда Трампа Европа оказалась в сложной ситуации, и создание военного союза с Россией было бы наилучшим сценарием для нее, заявил военный... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T07:30+0300

2026-01-23T07:30+0300

2026-01-23T07:30+0300

нато

дональд трамп

европа

мировая экономика

германия

россия

запад

скотт риттер

йенс столтенберг

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. При администрации Дональда Трампа Европа оказалась в сложной ситуации, и создание военного союза с Россией было бы наилучшим сценарием для нее, заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью Эли Хасселу на его YouTube-канале."Сейчас Европа глубоко расколота. И Соединенные Штаты воспользуются этим расколом. Честно говоря, лучшее, что Европа могла бы сделать сейчас, — это выйти из НАТО и создать оборонительный альянс с Россией. Но они этого не сделают, потому что их уже приучили действовать против России", — рассказал он.Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что из-за разногласий с европейскими членами альянса сами Соединенные Штаты могут выйти из NATO.На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что удастся наладить баланс в отношениях с Россией, отметив, что она является крупнейшим соседом Европы. Политик подчеркнул, что возобновление хороших отношений с Москвой положит конец трудному периоду для Германии и Европы в целом.

https://1prime.ru/20260122/nato-866781745.html

https://1prime.ru/20260123/ukraina-866812367.html

европа

германия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, дональд трамп, европа, мировая экономика, германия, россия, запад, скотт риттер, йенс столтенберг