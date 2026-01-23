Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО - 23.01.2026
"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО
"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО - 23.01.2026, ПРАЙМ
"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО
При администрации Дональда Трампа Европа оказалась в сложной ситуации, и создание военного союза с Россией было бы наилучшим сценарием для нее, заявил военный... | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. При администрации Дональда Трампа Европа оказалась в сложной ситуации, и создание военного союза с Россией было бы наилучшим сценарием для нее, заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью Эли Хасселу на его YouTube-канале."Сейчас Европа глубоко расколота. И Соединенные Штаты воспользуются этим расколом. Честно говоря, лучшее, что Европа могла бы сделать сейчас, — это выйти из НАТО и создать оборонительный альянс с Россией. Но они этого не сделают, потому что их уже приучили действовать против России", — рассказал он.Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что из-за разногласий с европейскими членами альянса сами Соединенные Штаты могут выйти из NATO.На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что удастся наладить баланс в отношениях с Россией, отметив, что она является крупнейшим соседом Европы. Политик подчеркнул, что возобновление хороших отношений с Москвой положит конец трудному периоду для Германии и Европы в целом.
"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО

Аналитик Риттер: наилучший путь для Европы — военный альянс с Россией

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. При администрации Дональда Трампа Европа оказалась в сложной ситуации, и создание военного союза с Россией было бы наилучшим сценарием для нее, заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью Эли Хасселу на его YouTube-канале.
"Сейчас Европа глубоко расколота. И Соединенные Штаты воспользуются этим расколом. Честно говоря, лучшее, что Европа могла бы сделать сейчас, — это выйти из НАТО и создать оборонительный альянс с Россией. Но они этого не сделают, потому что их уже приучили действовать против России", — рассказал он.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что из-за разногласий с европейскими членами альянса сами Соединенные Штаты могут выйти из NATO.
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что удастся наладить баланс в отношениях с Россией, отметив, что она является крупнейшим соседом Европы. Политик подчеркнул, что возобновление хороших отношений с Москвой положит конец трудному периоду для Германии и Европы в целом.
