"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО
"Альянс с Россией": на Западе сделали удивительное заявление о будущем НАТО
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. При администрации Дональда Трампа Европа оказалась в сложной ситуации, и создание военного союза с Россией было бы наилучшим сценарием для нее, заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью Эли Хасселу на его YouTube-канале."Сейчас Европа глубоко расколота. И Соединенные Штаты воспользуются этим расколом. Честно говоря, лучшее, что Европа могла бы сделать сейчас, — это выйти из НАТО и создать оборонительный альянс с Россией. Но они этого не сделают, потому что их уже приучили действовать против России", — рассказал он.Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что из-за разногласий с европейскими членами альянса сами Соединенные Штаты могут выйти из NATO.На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что удастся наладить баланс в отношениях с Россией, отметив, что она является крупнейшим соседом Европы. Политик подчеркнул, что возобновление хороших отношений с Москвой положит конец трудному периоду для Германии и Европы в целом.
