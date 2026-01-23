Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США продлили лицензию на деятельность сербской NIS, сообщили СМИ - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260123/nis-866847741.html
США продлили лицензию на деятельность сербской NIS, сообщили СМИ
США продлили лицензию на деятельность сербской NIS, сообщили СМИ - 23.01.2026, ПРАЙМ
США продлили лицензию на деятельность сербской NIS, сообщили СМИ
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T21:09+0300
2026-01-23T21:09+0300
энергетика
сша
сербия
nis
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861071766_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_466cc955e815d83e513dfbb9465e2d18.jpg
БЕЛГРАД, 23 янв – ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, передает Радио и телевидение Сербии. "Американская администрация в письме минфину Сербии сообщила условия, при которых действует лицензия на продолжение работы NIS до 20 февраля", - передает телеканал. Среди главных требований - чтобы финансовые операции NIS не включали субъекты США и другие субъекты под американскими санкциями. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в понедельник, что "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS под санкциями США и венгерская нефтегазовая компания MOL согласовали основные положения будущего договора о продаже, государство Сербия увеличит свою долю на 5% за счет венгров. Во вторник она указала, что документы по сделке были направлены Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Нефтеперерабатывающий завод NIS, который был остановлен под санкциями США с 9 октября, после получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов ожидаются 27 января. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
https://1prime.ru/20260120/lavrov--866696570.html
сша
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861071766_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_daab300ec12687a86cc0cca10e5e9e7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, сербия, nis
Энергетика, США, СЕРБИЯ, NIS
21:09 23.01.2026
 
США продлили лицензию на деятельность сербской NIS, сообщили СМИ

РТС: США продлили лицензию на деятельность сербской NIS до 20 февраля

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Сербии
Государственный флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Государственный флаг Сербии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 23 янв – ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, передает Радио и телевидение Сербии.
"Американская администрация в письме минфину Сербии сообщила условия, при которых действует лицензия на продолжение работы NIS до 20 февраля", - передает телеканал.
Среди главных требований - чтобы финансовые операции NIS не включали субъекты США и другие субъекты под американскими санкциями.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в понедельник, что "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS под санкциями США и венгерская нефтегазовая компания MOL согласовали основные положения будущего договора о продаже, государство Сербия увеличит свою долю на 5% за счет венгров. Во вторник она указала, что документы по сделке были направлены Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Нефтеперерабатывающий завод NIS, который был остановлен под санкциями США с 9 октября, после получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов ожидаются 27 января.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Лавров оценил договоренность о продаже сербской NIS
20 января, 12:06
 
ЭнергетикаСШАСЕРБИЯNIS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала