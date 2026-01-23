https://1prime.ru/20260123/nis-866847741.html

США продлили лицензию на деятельность сербской NIS, сообщили СМИ

США продлили лицензию на деятельность сербской NIS, сообщили СМИ - 23.01.2026, ПРАЙМ

США продлили лицензию на деятельность сербской NIS, сообщили СМИ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) | 23.01.2026

2026-01-23T21:09+0300

2026-01-23T21:09+0300

2026-01-23T21:09+0300

БЕЛГРАД, 23 янв – ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, передает Радио и телевидение Сербии. "Американская администрация в письме минфину Сербии сообщила условия, при которых действует лицензия на продолжение работы NIS до 20 февраля", - передает телеканал. Среди главных требований - чтобы финансовые операции NIS не включали субъекты США и другие субъекты под американскими санкциями. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в понедельник, что "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS под санкциями США и венгерская нефтегазовая компания MOL согласовали основные положения будущего договора о продаже, государство Сербия увеличит свою долю на 5% за счет венгров. Во вторник она указала, что документы по сделке были направлены Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Нефтеперерабатывающий завод NIS, который был остановлен под санкциями США с 9 октября, после получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов ожидаются 27 января. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.

2026

