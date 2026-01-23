https://1prime.ru/20260123/novosti-866716125.html

Как инвестору читать новости между строк и не ошибиться

Как инвестору читать новости между строк и не ошибиться - 23.01.2026, ПРАЙМ

Как инвестору читать новости между строк и не ошибиться

Сегодня важно следить за макроэкономическими показателями внутри страны. Они влияют на большинство российских активов. В первую очередь это динамика ВВП,... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T05:05+0300

2026-01-23T05:05+0300

2026-01-23T05:05+0300

мнения аналитиков

биржи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866716125.jpg?1769133902

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Сегодня важно следить за макроэкономическими показателями внутри страны. Они влияют на большинство российских активов. В первую очередь это динамика ВВП, инфляция, уровень безработицы, решения ЦБ по ключевой ставке и объёмы кредитования. Эти данные показывают, растёт ли экономика, перегревается или замедляется, что напрямую влияет на стоимость денег, доходность облигаций и привлекательность фондового рынка.Обязательно стоит обращать внимание на политические и геополитические новости. К ним относятся выборы, изменения в налоговом и финансовом регулировании, санкции, торговые ограничения и конфликты. Любые дополнительные издержки бизнеса со временем отражаются на ценах и прибыли компаний, а значит на котировках и настроении рынка. Игнорировать такие события инвестору не стоит.Стоит читать внутриотраслевые новости по отдельным секторам экономики, чтобы быть в курсе, какие из них получают поддержку от государства, какие у них перспективы роста, а кто сталкивается с ограничениями. Налоговые льготы, регулирование и технологические изменения могут существенно влиять на финансовые результаты компаний внутри сектора.Новости о корпоративных событиях тоже могут быть полезны для инвесторов. Информация об отчётности, дивидендах, сделках, смене руководства и запуске новых продуктов позволяет оценить финансовое состояние конкретных эмитентов. При этом рынок реагирует не только на сами цифры, но и на ожидания: даже сильный отчет может привести к снижению котировок.Следить стоит за настроениями не только на локальном, но и на иностранных рынках. Индексы волатильности отражают преобладание страха или оптимизма. В периоды эйфории разумно проявлять осторожность, а в моменты паники — оценивать фундаментальные факторы и возможные точки входа в ценные бумаги.Не стоит принимать инвестиционные решения на основе заголовков. Инвестору важно отделять краткосрочный информационный шум от факторов, влияющих на бизнес в долгосрочной перспективе, и воспринимать рыночные колебания как повод для дополнительного анализа, а не для эмоциональных действий.Автор - основатель школы финансовой грамотности PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе

https://1prime.ru/20260114/investory-866498621.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Ольга Гогаладзе https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

Ольга Гогаладзе https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ольга Гогаладзе https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

мнения аналитиков, биржи