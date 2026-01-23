Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Как инвестору читать новости между строк и не ошибиться - 23.01.2026
Как инвестору читать новости между строк и не ошибиться
Как инвестору читать новости между строк и не ошибиться - 23.01.2026, ПРАЙМ
Как инвестору читать новости между строк и не ошибиться
Сегодня важно следить за макроэкономическими показателями внутри страны. Они влияют на большинство российских активов. В первую очередь это динамика ВВП,... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T05:05+0300
2026-01-23T05:05+0300
мнения аналитиков
биржи
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Сегодня важно следить за макроэкономическими показателями внутри страны. Они влияют на большинство российских активов. В первую очередь это динамика ВВП, инфляция, уровень безработицы, решения ЦБ по ключевой ставке и объёмы кредитования. Эти данные показывают, растёт ли экономика, перегревается или замедляется, что напрямую влияет на стоимость денег, доходность облигаций и привлекательность фондового рынка.Обязательно стоит обращать внимание на политические и геополитические новости. К ним относятся выборы, изменения в налоговом и финансовом регулировании, санкции, торговые ограничения и конфликты. Любые дополнительные издержки бизнеса со временем отражаются на ценах и прибыли компаний, а значит на котировках и настроении рынка. Игнорировать такие события инвестору не стоит.Стоит читать внутриотраслевые новости по отдельным секторам экономики, чтобы быть в курсе, какие из них получают поддержку от государства, какие у них перспективы роста, а кто сталкивается с ограничениями. Налоговые льготы, регулирование и технологические изменения могут существенно влиять на финансовые результаты компаний внутри сектора.Новости о корпоративных событиях тоже могут быть полезны для инвесторов. Информация об отчётности, дивидендах, сделках, смене руководства и запуске новых продуктов позволяет оценить финансовое состояние конкретных эмитентов. При этом рынок реагирует не только на сами цифры, но и на ожидания: даже сильный отчет может привести к снижению котировок.Следить стоит за настроениями не только на локальном, но и на иностранных рынках. Индексы волатильности отражают преобладание страха или оптимизма. В периоды эйфории разумно проявлять осторожность, а в моменты паники — оценивать фундаментальные факторы и возможные точки входа в ценные бумаги.Не стоит принимать инвестиционные решения на основе заголовков. Инвестору важно отделять краткосрочный информационный шум от факторов, влияющих на бизнес в долгосрочной перспективе, и воспринимать рыночные колебания как повод для дополнительного анализа, а не для эмоциональных действий.Автор - основатель школы финансовой грамотности PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе
2026
Ольга Гогаладзе
Ольга Гогаладзе
Новости
мнения аналитиков, биржи
Мнения аналитиков, биржи
05:05 23.01.2026
 
Как инвестору читать новости между строк и не ошибиться

Эксперт Гогаладзе дала рекомендации, за какими новостями следить инвесторам

Ольга Гогаладзе, экономист и эксперт по финансовым рынкам
Ольга Гогаладзе
Экономист и эксперт по финансовым рынкам
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Сегодня важно следить за макроэкономическими показателями внутри страны. Они влияют на большинство российских активов. В первую очередь это динамика ВВП, инфляция, уровень безработицы, решения ЦБ по ключевой ставке и объёмы кредитования. Эти данные показывают, растёт ли экономика, перегревается или замедляется, что напрямую влияет на стоимость денег, доходность облигаций и привлекательность фондового рынка.
Обязательно стоит обращать внимание на политические и геополитические новости. К ним относятся выборы, изменения в налоговом и финансовом регулировании, санкции, торговые ограничения и конфликты. Любые дополнительные издержки бизнеса со временем отражаются на ценах и прибыли компаний, а значит на котировках и настроении рынка. Игнорировать такие события инвестору не стоит.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Частные инвесторы нарастили вложения на Московской бирже в 2025 году
14 января, 19:49
Стоит читать внутриотраслевые новости по отдельным секторам экономики, чтобы быть в курсе, какие из них получают поддержку от государства, какие у них перспективы роста, а кто сталкивается с ограничениями. Налоговые льготы, регулирование и технологические изменения могут существенно влиять на финансовые результаты компаний внутри сектора.
Новости о корпоративных событиях тоже могут быть полезны для инвесторов. Информация об отчётности, дивидендах, сделках, смене руководства и запуске новых продуктов позволяет оценить финансовое состояние конкретных эмитентов. При этом рынок реагирует не только на сами цифры, но и на ожидания: даже сильный отчет может привести к снижению котировок.
Следить стоит за настроениями не только на локальном, но и на иностранных рынках. Индексы волатильности отражают преобладание страха или оптимизма. В периоды эйфории разумно проявлять осторожность, а в моменты паники — оценивать фундаментальные факторы и возможные точки входа в ценные бумаги.
Не стоит принимать инвестиционные решения на основе заголовков. Инвестору важно отделять краткосрочный информационный шум от факторов, влияющих на бизнес в долгосрочной перспективе, и воспринимать рыночные колебания как повод для дополнительного анализа, а не для эмоциональных действий.
Автор - основатель школы финансовой грамотности PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковбиржи
 
 
