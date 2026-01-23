https://1prime.ru/20260123/oae-866846675.html

Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины

Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины - 23.01.2026, ПРАЙМ

Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T20:06+0300

2026-01-23T20:06+0300

2026-01-23T20:06+0300

политика

россия

оаэ

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621567_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b72ebb62ae9562847d0bed0a995f6f9d.jpg

АБУ-ДАБИ, 23 янв - ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, сообщило госагентство WAM. "Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял делегации РФ, США и Украины, участвующие в трехсторонних переговорах в ОАЭ", - сообщило агентство. "Шейх пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта … заявив, что ОАЭ поддерживают все усилия и инициативы по нахождению решения украинского кризиса, удовлетворяющие интересы всех сторон", - сообщило агентство. В пятницу в Абу-Даби (ОАЭ) проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866839483.html

оаэ

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ, сша, украина