Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260123/oae-866846675.html
Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины
Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины - 23.01.2026, ПРАЙМ
Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T20:06+0300
2026-01-23T20:06+0300
политика
россия
оаэ
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621567_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b72ebb62ae9562847d0bed0a995f6f9d.jpg
АБУ-ДАБИ, 23 янв - ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, сообщило госагентство WAM. "Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял делегации РФ, США и Украины, участвующие в трехсторонних переговорах в ОАЭ", - сообщило агентство. "Шейх пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта … заявив, что ОАЭ поддерживают все усилия и инициативы по нахождению решения украинского кризиса, удовлетворяющие интересы всех сторон", - сообщило агентство. В пятницу в Абу-Даби (ОАЭ) проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866839483.html
оаэ
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621567_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1c3cc26f05b94e85a8a7e304099268e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оаэ, сша, украина
Политика, РОССИЯ, ОАЭ, США, УКРАИНА
20:06 23.01.2026
 
Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины

Президент ОАЭ бин Заид Аль Нахайян принял делегации России, США и Украины

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АБУ-ДАБИ, 23 янв - ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, сообщило госагентство WAM.
"Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял делегации РФ, США и Украины, участвующие в трехсторонних переговорах в ОАЭ", - сообщило агентство.
"Шейх пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта … заявив, что ОАЭ поддерживают все усилия и инициативы по нахождению решения украинского кризиса, удовлетворяющие интересы всех сторон", - сообщило агентство.
В пятницу в Абу-Даби (ОАЭ) проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Зеленскому сообщили пугающие новости на фоне переговоров в ОАЭ
17:33
 
ПолитикаРОССИЯОАЭСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала