https://1prime.ru/20260123/oae-866846675.html
Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины
Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины - 23.01.2026, ПРАЙМ
Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T20:06+0300
2026-01-23T20:06+0300
2026-01-23T20:06+0300
политика
россия
оаэ
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621567_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b72ebb62ae9562847d0bed0a995f6f9d.jpg
АБУ-ДАБИ, 23 янв - ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, сообщило госагентство WAM. "Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял делегации РФ, США и Украины, участвующие в трехсторонних переговорах в ОАЭ", - сообщило агентство. "Шейх пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта … заявив, что ОАЭ поддерживают все усилия и инициативы по нахождению решения украинского кризиса, удовлетворяющие интересы всех сторон", - сообщило агентство. В пятницу в Абу-Даби (ОАЭ) проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866839483.html
оаэ
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621567_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1c3cc26f05b94e85a8a7e304099268e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, сша, украина
Политика, РОССИЯ, ОАЭ, США, УКРАИНА
Президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины
Президент ОАЭ бин Заид Аль Нахайян принял делегации России, США и Украины