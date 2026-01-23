В мэрии Киева прошли обыски
В департаменте финансов киевской мэрии начались следственные действия
Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В мэрии Киева прошли обыски, сообщает издание "Страна.ua".
"Полиция пришла с обысками в мэрию Киева и вручила подозрение директору департамента финансов", — говорится со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Уточняется, что дело связано с решением Киевсовета 2020 года о выпуске облигаций внутренних местных ссуд, которое якобы нанесло ущерб бюджету столицы. В мэрии обвинения отвергают.
Главой департамента является Владимир Репик, обыски также прошли по месту его жительства.
В последнее время обострился конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. В начале января глава киевского режима набросился на градоначальника с критикой за недостаточную подготовку столицы к авиаударам. Перед этим Кличко порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, мэр назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
На Украине также активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее издание "Обозреватель" писало, что Юлия Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Тимошенко, в свою очередь, обвинила в коррупции уже самого Зеленского во время выступления в парламенте.