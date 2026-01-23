Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В мэрии Киева прошли обыски - 23.01.2026
В мэрии Киева прошли обыски
В мэрии Киева прошли обыски - 23.01.2026, ПРАЙМ
В мэрии Киева прошли обыски
В мэрии Киева прошли обыски, сообщает издание "Страна.ua". | 23.01.2026
2026-01-23T23:16+0300
2026-01-23T23:16+0300
киев
украина
владимир зеленский
виталий кличко
рада
набу
юлия тимошенко
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/11/826751143_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7449dc07eb9caa2035b031ebf5d8bc69.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В мэрии Киева прошли обыски, сообщает издание "Страна.ua"."Полиция пришла с обысками в мэрию Киева и вручила подозрение директору департамента финансов", — говорится со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.Уточняется, что дело связано с решением Киевсовета 2020 года о выпуске облигаций внутренних местных ссуд, которое якобы нанесло ущерб бюджету столицы. В мэрии обвинения отвергают.Главой департамента является Владимир Репик, обыски также прошли по месту его жительства.В последнее время обострился конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. В начале января глава киевского режима набросился на градоначальника с критикой за недостаточную подготовку столицы к авиаударам. Перед этим Кличко порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, мэр назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.На Украине также активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее издание "Обозреватель" писало, что Юлия Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Тимошенко, в свою очередь, обвинила в коррупции уже самого Зеленского во время выступления в парламенте.
киев
украина
киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко, рада, набу, юлия тимошенко
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Рада, НАБУ, Юлия Тимошенко
23:16 23.01.2026
 
В мэрии Киева прошли обыски

В департаменте финансов киевской мэрии начались следственные действия

© РИА Новости . Стрингер
Флаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В мэрии Киева прошли обыски, сообщает издание "Страна.ua".
"Полиция пришла с обысками в мэрию Киева и вручила подозрение директору департамента финансов", — говорится со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Уточняется, что дело связано с решением Киевсовета 2020 года о выпуске облигаций внутренних местных ссуд, которое якобы нанесло ущерб бюджету столицы. В мэрии обвинения отвергают.
Главой департамента является Владимир Репик, обыски также прошли по месту его жительства.
В последнее время обострился конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. В начале января глава киевского режима набросился на градоначальника с критикой за недостаточную подготовку столицы к авиаударам. Перед этим Кличко порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, мэр назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
На Украине также активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее издание "Обозреватель" писало, что Юлия Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Тимошенко, в свою очередь, обвинила в коррупции уже самого Зеленского во время выступления в парламенте.
Киев УКРАИНА Владимир Зеленский Виталий Кличко Рада НАБУ Юлия Тимошенко
 
 
