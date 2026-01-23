https://1prime.ru/20260123/ofz-866817417.html

Минфин назвал более предпочтительный формат размещения ОФЗ в юанях

Минфин назвал более предпочтительный формат размещения ОФЗ в юанях - 23.01.2026, ПРАЙМ

Минфин назвал более предпочтительный формат размещения ОФЗ в юанях

Минфин России дальнейшие размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях видит более предпочтительными не в формате аукционов, а через сбор книги заявок,... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T08:54+0300

2026-01-23T08:54+0300

2026-01-23T08:54+0300

экономика

рынок

финансы

россия

минфин

офз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8d4845e9c521f9c25ce14525ad00a76e.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минфин России дальнейшие размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях видит более предпочтительными не в формате аукционов, а через сбор книги заявок, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства. "При выводе на рынок новых инструментов, таких как были ОФЗ, номинированные в китайских юанях, более подходит букбилдинг, поскольку, подразумевает активную продолжительную работу организаторов размещения с потенциальными инвесторами", - сообщили в министерстве. "В дальнейшем, когда долговой инструмент уже известен рынку и активно обращается, для крупных эмитентов более предпочтителен аукционный формат размещения, который позволяет выходить на рынок регулярно, более тонко настраивать стоимость привлечения средств и объемы размещения", - продолжили в Минфине. "Что касается непосредственно дальнейших сделок с ОФЗ в юанях, то до построения полноценной кривой доходностей данных инструментов, в качестве более предпочтительного, скорее всего, будет рассматриваться формат сбора книги заявок", - заключили в министерстве. Московская биржа планирует в марте предоставить Минфину России техническую возможность по размещению облигаций федерального займа, номинированных в юанях, на аукционах, что позволит выбирать формат размещения таких бумаг, сообщал ранее РИА Новости директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков. Минфин в декабре разместил дебютные облигации федерального займа, номинированные в китайской валюте. Сбор книги заявок проводился в букбилдере Московской биржи. Министерство разместило два выпуска облигаций совокупным объемом 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.

https://1prime.ru/20260123/ofz-866816613.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, минфин, офз