Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"

ДОНЕЦК, 23 янв - ПРАЙМ. Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова в ДНР "трассу смерти", рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко.
"У нас "трасса смерти" была, попалили людей сильно много… Люди видели, как и машины горели, все с людьми. И я в магазин ехал, смотрю, уже машина новая стоит. Труп лежит обгоревший в машине… еду дальше, смотрю, еще новая машина. Там Сергей жил, говорит, там при мне спалили двоих", - сказал Дыченко.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
