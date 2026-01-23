https://1prime.ru/20260123/operatory-866811573.html

Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"

Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова в ДНР "трассу смерти", рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко. | 23.01.2026, ПРАЙМ

ДОНЕЦК, 23 янв - ПРАЙМ. Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова в ДНР "трассу смерти", рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко. "У нас "трасса смерти" была, попалили людей сильно много… Люди видели, как и машины горели, все с людьми. И я в магазин ехал, смотрю, уже машина новая стоит. Труп лежит обгоревший в машине… еду дальше, смотрю, еще новая машина. Там Сергей жил, говорит, там при мне спалили двоих", - сказал Дыченко. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.

