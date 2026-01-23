Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти" - 23.01.2026
https://1prime.ru/20260123/operatory-866811573.html
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти" - 23.01.2026, ПРАЙМ
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова в ДНР "трассу смерти", рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T05:18+0300
2026-01-23T05:18+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866811573.jpg?1769134720
ДОНЕЦК, 23 янв - ПРАЙМ. Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова в ДНР "трассу смерти", рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко. "У нас "трасса смерти" была, попалили людей сильно много… Люди видели, как и машины горели, все с людьми. И я в магазин ехал, смотрю, уже машина новая стоит. Труп лежит обгоревший в машине… еду дальше, смотрю, еще новая машина. Там Сергей жил, говорит, там при мне спалили двоих", - сказал Дыченко. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
рф
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
05:18 23.01.2026
 
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"

Беженец из Димитрова Дыченко: украинские операторы БПЛА устроили жителям "трассу смерти"

ДОНЕЦК, 23 янв - ПРАЙМ. Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова в ДНР "трассу смерти", рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко.
"У нас "трасса смерти" была, попалили людей сильно много… Люди видели, как и машины горели, все с людьми. И я в магазин ехал, смотрю, уже машина новая стоит. Труп лежит обгоревший в машине… еду дальше, смотрю, еще новая машина. Там Сергей жил, говорит, там при мне спалили двоих", - сказал Дыченко.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
 
РОССИЯ Общество РФ Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала