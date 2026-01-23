https://1prime.ru/20260123/orban-866821326.html

Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины

Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины

финансы

мировая экономика

украина

венгрия

брюссель

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

ес

БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму. "(Председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен вчера вечером представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года", - написал Орбан в соцсети Facebook*."Вот до чего мы дошли. В то время, как... Зеленский едет на лошади задом наперёд, Брюссель готов беспрекословно раскошеливается, как вышколенный офицер", - отметил он, добавив, что Зеленский на заседании принижал европейскую поддержку и критиковал не только самого Орбана, но и других лидеров стран ЕС. Премьер-министр Венгрии сопроводил свое заявление изображением золотой кредитной картой с надписью "800 миллиардов для Украины" и флагом Евросоюза в углу. За картой изображены Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфред Вебер и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Орбан также сообщил, что в Венгрии проведут национальную петицию, чтобы сообщить Брюсселю, что Венгрия не будет платить Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

украина

венгрия

брюссель

2026

