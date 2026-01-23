Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/orban-866821326.html
Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины
Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины - 23.01.2026, ПРАЙМ
Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T10:37+0300
2026-01-23T10:37+0300
финансы
мировая экономика
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/61/841266160_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_cdb3fe18838c3ed486875e67e13dd3b3.jpg
БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму. &quot;(Председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен вчера вечером представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года&quot;, - написал Орбан в соцсети Facebook*."Вот до чего мы дошли. В то время, как... Зеленский едет на лошади задом наперёд, Брюссель готов беспрекословно раскошеливается, как вышколенный офицер", - отметил он, добавив, что Зеленский на заседании принижал европейскую поддержку и критиковал не только самого Орбана, но и других лидеров стран ЕС. Премьер-министр Венгрии сопроводил свое заявление изображением золотой кредитной картой с надписью "800 миллиардов для Украины" и флагом Евросоюза в углу. За картой изображены Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфред Вебер и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Орбан также сообщил, что в Венгрии проведут национальную петицию, чтобы сообщить Брюсселю, что Венгрия не будет платить Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260122/uregulirovanie-866806573.html
украина
венгрия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/61/841266160_99:0:2767:2001_1920x0_80_0_0_fa003919c3301d536cb95806436299ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
10:37 23.01.2026
 
Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины

Орбан опубликовал изображение золотой карты на 800 миллиардов долларов для Украины

© Фото : Fischer Zoltán/MTIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© Фото : Fischer Zoltán/MTI
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.

"(Председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен вчера вечером представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года", - написал Орбан в соцсети Facebook*.

"Вот до чего мы дошли. В то время, как... Зеленский едет на лошади задом наперёд, Брюссель готов беспрекословно раскошеливается, как вышколенный офицер", - отметил он, добавив, что Зеленский на заседании принижал европейскую поддержку и критиковал не только самого Орбана, но и других лидеров стран ЕС.
Премьер-министр Венгрии сопроводил свое заявление изображением золотой кредитной картой с надписью "800 миллиардов для Украины" и флагом Евросоюза в углу. За картой изображены Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфред Вебер и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.
Орбан также сообщил, что в Венгрии проведут национальную петицию, чтобы сообщить Брюсселю, что Венгрия не будет платить Украине.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Орбан сделал резкое заявление о мирном урегулировании на Украине
Вчера, 23:22
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯБрюссельВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала