Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины
Орбан опубликовал изображение золотой карты на 800 миллиардов долларов для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.
"(Председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен вчера вечером представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
"Вот до чего мы дошли. В то время, как... Зеленский едет на лошади задом наперёд, Брюссель готов беспрекословно раскошеливается, как вышколенный офицер", - отметил он, добавив, что Зеленский на заседании принижал европейскую поддержку и критиковал не только самого Орбана, но и других лидеров стран ЕС.
Премьер-министр Венгрии сопроводил свое заявление изображением золотой кредитной картой с надписью "800 миллиардов для Украины" и флагом Евросоюза в углу. За картой изображены Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфред Вебер и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.
Орбан также сообщил, что в Венгрии проведут национальную петицию, чтобы сообщить Брюсселю, что Венгрия не будет платить Украине.
