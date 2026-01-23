"Перешел черту". Наглая выходка Зеленского разозлила Орбана

https://1prime.ru/20260123/orban-866838855.html
общество
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
владимир зеленский
ес
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перешел черту во время выступления в Давосе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления в свой адрес и критику европейских стран со стороны Владимира Зеленского."Он перешел черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров", — написал он на своей странице в соцсети Х.Орбан отметил, что финансовая помощь Брюсселя Украине тратится впустую, поскольку Зеленский не умеет ею распоряжаться.Во время вчерашнего выступления в Давосе глава киевского режима заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также высмеял Европу за слабость в области самообороны, упомянув отправку минимального контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.Зеленский уже не раз позволял себе резкие высказывания в адрес Орбана, в том числе при обсуждении сомнений венгерского премьера по поводу вступления Украины в Евросоюз.Ранее Орбан подверг критике тех, кто закрывает глаза на вопиющие коррупционные скандалы на Украине, при этом заявляя о якобы "впечатляющих реформах" Киева в этой сфере. Премьер подчёркивал, что средства венгерских налогоплательщиков следует направлять на благо самой страны, а не на роскошь вроде позолоченных ванн для украинских олигархов.
украина
венгрия
брюссель
2026
