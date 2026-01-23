Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Перешел черту". Наглая выходка Зеленского разозлила Орбана - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/orban-866838855.html
"Перешел черту". Наглая выходка Зеленского разозлила Орбана
"Перешел черту". Наглая выходка Зеленского разозлила Орбана - 23.01.2026, ПРАЙМ
"Перешел черту". Наглая выходка Зеленского разозлила Орбана
Владимир Зеленский перешел черту во время выступления в Давосе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления в свой адрес и критику... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:28+0300
2026-01-23T17:28+0300
общество
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перешел черту во время выступления в Давосе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления в свой адрес и критику европейских стран со стороны Владимира Зеленского."Он перешел черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров", — написал он на своей странице в соцсети Х.Орбан отметил, что финансовая помощь Брюсселя Украине тратится впустую, поскольку Зеленский не умеет ею распоряжаться.Во время вчерашнего выступления в Давосе глава киевского режима заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также высмеял Европу за слабость в области самообороны, упомянув отправку минимального контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.Зеленский уже не раз позволял себе резкие высказывания в адрес Орбана, в том числе при обсуждении сомнений венгерского премьера по поводу вступления Украины в Евросоюз.Ранее Орбан подверг критике тех, кто закрывает глаза на вопиющие коррупционные скандалы на Украине, при этом заявляя о якобы "впечатляющих реформах" Киева в этой сфере. Премьер подчёркивал, что средства венгерских налогоплательщиков следует направлять на благо самой страны, а не на роскошь вроде позолоченных ванн для украинских олигархов.
https://1prime.ru/20260122/uregulirovanie-866806573.html
https://1prime.ru/20260122/vypad-866806420.html
украина
венгрия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_102:0:2341:1679_1920x0_80_0_0_d572d19afe026175f742b82378d1fa37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, ес
Общество , УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС
17:28 23.01.2026
 
"Перешел черту". Наглая выходка Зеленского разозлила Орбана

Орбан: Зеленский перешел черту в ходе своего выступления в Давосе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перешел черту во время выступления в Давосе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления в свой адрес и критику европейских стран со стороны Владимира Зеленского.
"Он перешел черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров", — написал он на своей странице в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Орбан сделал резкое заявление о мирном урегулировании на Украине
Вчера, 23:22
Орбан отметил, что финансовая помощь Брюсселя Украине тратится впустую, поскольку Зеленский не умеет ею распоряжаться.
Во время вчерашнего выступления в Давосе глава киевского режима заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также высмеял Европу за слабость в области самообороны, упомянув отправку минимального контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Зеленский уже не раз позволял себе резкие высказывания в адрес Орбана, в том числе при обсуждении сомнений венгерского премьера по поводу вступления Украины в Евросоюз.
Ранее Орбан подверг критике тех, кто закрывает глаза на вопиющие коррупционные скандалы на Украине, при этом заявляя о якобы "впечатляющих реформах" Киева в этой сфере. Премьер подчёркивал, что средства венгерских налогоплательщиков следует направлять на благо самой страны, а не на роскошь вроде позолоченных ванн для украинских олигархов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
"Жизнь рассудит". Орбан жестко ответил на выпад Зеленского
Вчера, 23:20
 
ОбществоУКРАИНАВЕНГРИЯБрюссельВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала