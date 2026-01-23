https://1prime.ru/20260123/oreshnik-866810404.html

В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник"

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российскую гиперзвуковую ракету "Орешник" перехватить нереально, а ракету "Искандер" — можно перехватить лишь теоретически, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Минобороны США Теодор Постол."Возможности перехвата ракеты "Орешник" не существует. Эту штуку невозможно перехватить. <…> Она летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на очень большой высоте. <…> Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры "Орешника" уже выпустят суббоеприпасы. Невозможно создать систему обороны против такой вещи", — заявил он.Постол также прокомментировал возможности по противодействию ракетам "Искандер"."Искандер" теоретически можно перехватить. Но русские знают и мы знаем, что если намеренно маневрировать, как это может делать "Искандер", то ракета-перехватчик Patriot не сможет повторить боковые движения приближающегося "Искандера". А значит, не сможет его и перехватить ", — подытожил профессор.В Министерстве обороны 10 января сообщили, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки по важным объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. В этот понедельник министерство уточнило, что удар привел к остановке работы Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Комплекс "Орешник" уничтожил цеха, склады с дронами и инфраструктуру аэродрома предприятия.

