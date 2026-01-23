Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник" - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20260123/oreshnik-866810404.html
В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник"
В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник" - 23.01.2026, ПРАЙМ
В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник"
Российскую гиперзвуковую ракету "Орешник" перехватить нереально, а ракету "Искандер" — можно перехватить лишь теоретически, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T04:21+0300
2026-01-23T04:22+0300
вооружения
россия
"орешник"
искандер-м
сша
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российскую гиперзвуковую ракету "Орешник" перехватить нереально, а ракету "Искандер" — можно перехватить лишь теоретически, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Минобороны США Теодор Постол."Возможности перехвата ракеты "Орешник" не существует. Эту штуку невозможно перехватить. &lt;…&gt; Она летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на очень большой высоте. &lt;…&gt; Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры "Орешника" уже выпустят суббоеприпасы. Невозможно создать систему обороны против такой вещи", — заявил он.Постол также прокомментировал возможности по противодействию ракетам "Искандер"."Искандер" теоретически можно перехватить. Но русские знают и мы знаем, что если намеренно маневрировать, как это может делать "Искандер", то ракета-перехватчик Patriot не сможет повторить боковые движения приближающегося "Искандера". А значит, не сможет его и перехватить ", — подытожил профессор.В Министерстве обороны 10 января сообщили, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки по важным объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. В этот понедельник министерство уточнило, что удар привел к остановке работы Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Комплекс "Орешник" уничтожил цеха, склады с дронами и инфраструктуру аэродрома предприятия.
https://1prime.ru/20260120/oreshnik-866713697.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_583966147d3270d3fa09d1794cf14e2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, "орешник", искандер-м, сша, украина, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, "Орешник", Искандер-М, США, УКРАИНА, Владимир Путин
04:21 23.01.2026 (обновлено: 04:22 23.01.2026)
 
В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник"

Профессор Постол: от ракет "Орешник" и "Искандер" нет защиты

© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российскую гиперзвуковую ракету "Орешник" перехватить нереально, а ракету "Искандер" — можно перехватить лишь теоретически, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Минобороны США Теодор Постол.
"Возможности перехвата ракеты "Орешник" не существует. Эту штуку невозможно перехватить. <…> Она летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на очень большой высоте. <…> Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры "Орешника" уже выпустят суббоеприпасы. Невозможно создать систему обороны против такой вещи", — заявил он.
Постол также прокомментировал возможности по противодействию ракетам "Искандер".
"Искандер" теоретически можно перехватить. Но русские знают и мы знаем, что если намеренно маневрировать, как это может делать "Искандер", то ракета-перехватчик Patriot не сможет повторить боковые движения приближающегося "Искандера". А значит, не сможет его и перехватить ", — подытожил профессор.
В Министерстве обороны 10 января сообщили, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки по важным объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. В этот понедельник министерство уточнило, что удар привел к остановке работы Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Комплекс "Орешник" уничтожил цеха, склады с дронами и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником"
20 января, 17:15
 
ВооруженияРОССИЯ"Орешник"Искандер-МСШАУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала