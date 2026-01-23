https://1prime.ru/20260123/oreshnik-866810404.html
В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник"
В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник" - 23.01.2026, ПРАЙМ
В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник"
Российскую гиперзвуковую ракету "Орешник" перехватить нереально, а ракету "Искандер" — можно перехватить лишь теоретически, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T04:21+0300
2026-01-23T04:21+0300
2026-01-23T04:22+0300
вооружения
россия
"орешник"
искандер-м
сша
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российскую гиперзвуковую ракету "Орешник" перехватить нереально, а ракету "Искандер" — можно перехватить лишь теоретически, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Минобороны США Теодор Постол."Возможности перехвата ракеты "Орешник" не существует. Эту штуку невозможно перехватить. <…> Она летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на очень большой высоте. <…> Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры "Орешника" уже выпустят суббоеприпасы. Невозможно создать систему обороны против такой вещи", — заявил он.Постол также прокомментировал возможности по противодействию ракетам "Искандер"."Искандер" теоретически можно перехватить. Но русские знают и мы знаем, что если намеренно маневрировать, как это может делать "Искандер", то ракета-перехватчик Patriot не сможет повторить боковые движения приближающегося "Искандера". А значит, не сможет его и перехватить ", — подытожил профессор.В Министерстве обороны 10 января сообщили, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки по важным объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. В этот понедельник министерство уточнило, что удар привел к остановке работы Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Комплекс "Орешник" уничтожил цеха, склады с дронами и инфраструктуру аэродрома предприятия.
https://1prime.ru/20260120/oreshnik-866713697.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_583966147d3270d3fa09d1794cf14e2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, "орешник", искандер-м, сша, украина, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, "Орешник", Искандер-М, США, УКРАИНА, Владимир Путин
В США сделали заявление о возможности перехвата ракеты "Орешник"
Профессор Постол: от ракет "Орешник" и "Искандер" нет защиты
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ.
Российскую гиперзвуковую ракету "Орешник" перехватить нереально, а ракету "Искандер" — можно перехватить лишь теоретически, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Минобороны США Теодор Постол.
"Возможности перехвата ракеты "Орешник" не существует. Эту штуку невозможно перехватить. <…> Она летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на очень большой высоте. <…> Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры "Орешника" уже выпустят суббоеприпасы. Невозможно создать систему обороны против такой вещи", — заявил он.
Постол также прокомментировал возможности по противодействию ракетам "Искандер".
"Искандер" теоретически можно перехватить. Но русские знают и мы знаем, что если намеренно маневрировать, как это может делать "Искандер", то ракета-перехватчик Patriot не сможет повторить боковые движения приближающегося "Искандера". А значит, не сможет его и перехватить ", — подытожил профессор.
В Министерстве обороны 10 января сообщили, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки по важным объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. В этот понедельник министерство уточнило, что удар привел к остановке работы Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Комплекс "Орешник" уничтожил цеха, склады с дронами и инфраструктуру аэродрома предприятия.
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником"