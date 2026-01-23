https://1prime.ru/20260123/oruzhie-866850710.html

Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в оборонной отрасли

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Состояние владельца и руководителя оборонной компании Czechoslovak Group Михала Стрнада выросло до 37 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.Акции компании впервые начали торговаться в Амстердаме. Утром бумаги стоили 31,5 евро, что оценило бизнес более чем в 31 миллиард евро. В ходе торгов рост котировок достиг 32 процентов.Такой скачок сделал Стрнада самым богатым предпринимателем в оборонной сфере.CSG выросла на базе бизнеса его отца Ярослава Стрнада, который в начале 1990-х покупал советскую технику для продажи на металлолом, но затем нашел спрос на запчасти и восстановленное вооружение в ряде стран Африки.Кроме того, Стрнад-старший использовал политические связи в Чехии.Сегодня на предприятиях CSG в Европе, США и Индии работают около 14 тысяч человек. В 2024 году компания приобрела Kinetic Group, владельца бренда Remington и одного из крупнейших производителей малокалиберных боеприпасов в США.В холдинг входят Tatra Trucks, Excalibur и производитель радаров Retia.В прошлом году Стрнад стал самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы с капиталом 17,1 миллиарда долларов.На Украине выручка CSG достигла 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза выше показателя 2023 года. В ЕС доходы выросли на 90 процентов, в Чехии почти удвоились. Заказы из Европы без учета Украины дали 43,5 процента выручки, на Украину пришлось 42,8 процента.

