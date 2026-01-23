Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в оборонной отрасли - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/oruzhie-866850710.html
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в оборонной отрасли
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в оборонной отрасли - 23.01.2026, ПРАЙМ
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в оборонной отрасли
Состояние владельца и руководителя оборонной компании Czechoslovak Group Михала Стрнада выросло до 37 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T23:20+0300
2026-01-23T23:44+0300
украина
чехия
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/02/767890203_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5f6c35bc580ccb4e045ce23f15322088.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Состояние владельца и руководителя оборонной компании Czechoslovak Group Михала Стрнада выросло до 37 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.Акции компании впервые начали торговаться в Амстердаме. Утром бумаги стоили 31,5 евро, что оценило бизнес более чем в 31 миллиард евро. В ходе торгов рост котировок достиг 32 процентов.Такой скачок сделал Стрнада самым богатым предпринимателем в оборонной сфере.CSG выросла на базе бизнеса его отца Ярослава Стрнада, который в начале 1990-х покупал советскую технику для продажи на металлолом, но затем нашел спрос на запчасти и восстановленное вооружение в ряде стран Африки.Кроме того, Стрнад-старший использовал политические связи в Чехии.Сегодня на предприятиях CSG в Европе, США и Индии работают около 14 тысяч человек. В 2024 году компания приобрела Kinetic Group, владельца бренда Remington и одного из крупнейших производителей малокалиберных боеприпасов в США.В холдинг входят Tatra Trucks, Excalibur и производитель радаров Retia.В прошлом году Стрнад стал самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы с капиталом 17,1 миллиарда долларов.На Украине выручка CSG достигла 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза выше показателя 2023 года. В ЕС доходы выросли на 90 процентов, в Чехии почти удвоились. Заказы из Европы без учета Украины дали 43,5 процента выручки, на Украину пришлось 42,8 процента.
https://1prime.ru/20260123/upreki-866850542.html
https://1prime.ru/20260123/vykhodka-866849502.html
украина
чехия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/02/767890203_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_8e15c79f8ee9be5dbe2cf37a4092157c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, чехия, европа, ес
УКРАИНА, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА, ЕС
23:20 23.01.2026 (обновлено: 23:44 23.01.2026)
 
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в оборонной отрасли

Глава чешской CSG, работающей с Киевом, возглавил рейтинг миллиардеров

© fotolia.com / Auttapon Moonsawad%Котировки на бирже
%Котировки на бирже - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
%Котировки на бирже. Архивное фото
© fotolia.com / Auttapon Moonsawad
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Состояние владельца и руководителя оборонной компании Czechoslovak Group Михала Стрнада выросло до 37 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Акции компании впервые начали торговаться в Амстердаме. Утром бумаги стоили 31,5 евро, что оценило бизнес более чем в 31 миллиард евро. В ходе торгов рост котировок достиг 32 процентов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
"Сотрут в порошок". На Западе предупредили Зеленского из-за речи в Давосе
Вчера, 23:18
Такой скачок сделал Стрнада самым богатым предпринимателем в оборонной сфере.
CSG выросла на базе бизнеса его отца Ярослава Стрнада, который в начале 1990-х покупал советскую технику для продажи на металлолом, но затем нашел спрос на запчасти и восстановленное вооружение в ряде стран Африки.
Кроме того, Стрнад-старший использовал политические связи в Чехии.
Сегодня на предприятиях CSG в Европе, США и Индии работают около 14 тысяч человек. В 2024 году компания приобрела Kinetic Group, владельца бренда Remington и одного из крупнейших производителей малокалиберных боеприпасов в США.
В холдинг входят Tatra Trucks, Excalibur и производитель радаров Retia.
В прошлом году Стрнад стал самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы с капиталом 17,1 миллиарда долларов.
На Украине выручка CSG достигла 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза выше показателя 2023 года. В ЕС доходы выросли на 90 процентов, в Чехии почти удвоились. Заказы из Европы без учета Украины дали 43,5 процента выручки, на Украину пришлось 42,8 процента.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Выходка Зеленского в Давосе возмутила Запад
Вчера, 23:08
 
УКРАИНАЧЕХИЯЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала