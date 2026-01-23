Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первые в этом году импортные партии мяса птицы поступили в Хабаровский край - 23.01.2026
Первые в этом году импортные партии мяса птицы поступили в Хабаровский край
2026-01-23T05:39+0300
2026-01-23T05:39+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
хабаровский край
китай
россельхознадзор
ХАБАРОВСК, 23 янв - ПРАЙМ. Первые в этом году импортные партии мяса птицы весом в более чем 130 тонн поступили в Хабаровский край из Китая, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С 14 по 21 января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска через госграницу "Покровка" проконтролированы первые партии мяса птицы весом 132,4 тонны, поступившие в Хабаровский край из Китая", - сообщает ведомство на официальном сайте. Отмечается, что исследованиями хабаровского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "АПК Нацрыба" подтверждено соответствие партий мяса курицы установленным требованиям качества и безопасности. По данным ведомства, в 2025 году в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" было досмотрено 351 транспортное средство с импортной мясной продукцией общим весом 7,8 тысячи тонн.
хабаровский край
китай
сельское хозяйство, россия, хабаровский край, китай, россельхознадзор
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, Хабаровский край, КИТАЙ, Россельхознадзор
ХАБАРОВСК, 23 янв - ПРАЙМ. Первые в этом году импортные партии мяса птицы весом в более чем 130 тонн поступили в Хабаровский край из Китая, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"С 14 по 21 января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска через госграницу "Покровка" проконтролированы первые партии мяса птицы весом 132,4 тонны, поступившие в Хабаровский край из Китая", - сообщает ведомство на официальном сайте.
Отмечается, что исследованиями хабаровского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "АПК Нацрыба" подтверждено соответствие партий мяса курицы установленным требованиям качества и безопасности.
По данным ведомства, в 2025 году в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" было досмотрено 351 транспортное средство с импортной мясной продукцией общим весом 7,8 тысячи тонн.
 
Сельское хозяйство РОССИЯ Хабаровский край КИТАЙ Россельхознадзор
 
 
