Первые в этом году импортные партии мяса птицы поступили в Хабаровский край

Первые в этом году импортные партии мяса птицы поступили в Хабаровский край

2026-01-23T05:39+0300

ХАБАРОВСК, 23 янв - ПРАЙМ. Первые в этом году импортные партии мяса птицы весом в более чем 130 тонн поступили в Хабаровский край из Китая, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С 14 по 21 января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска через госграницу "Покровка" проконтролированы первые партии мяса птицы весом 132,4 тонны, поступившие в Хабаровский край из Китая", - сообщает ведомство на официальном сайте. Отмечается, что исследованиями хабаровского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "АПК Нацрыба" подтверждено соответствие партий мяса курицы установленным требованиям качества и безопасности. По данным ведомства, в 2025 году в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" было досмотрено 351 транспортное средство с импортной мясной продукцией общим весом 7,8 тысячи тонн.

