https://1prime.ru/20260123/partii-866812025.html
Первые в этом году импортные партии мяса птицы поступили в Хабаровский край
Первые в этом году импортные партии мяса птицы поступили в Хабаровский край - 23.01.2026, ПРАЙМ
Первые в этом году импортные партии мяса птицы поступили в Хабаровский край
Первые в этом году импортные партии мяса птицы весом в более чем 130 тонн поступили в Хабаровский край из Китая, сообщает Приморское межрегиональное управление... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T05:39+0300
2026-01-23T05:39+0300
2026-01-23T05:39+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
хабаровский край
китай
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866812025.jpg?1769135998
ХАБАРОВСК, 23 янв - ПРАЙМ. Первые в этом году импортные партии мяса птицы весом в более чем 130 тонн поступили в Хабаровский край из Китая, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"С 14 по 21 января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска через госграницу "Покровка" проконтролированы первые партии мяса птицы весом 132,4 тонны, поступившие в Хабаровский край из Китая", - сообщает ведомство на официальном сайте.
Отмечается, что исследованиями хабаровского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "АПК Нацрыба" подтверждено соответствие партий мяса курицы установленным требованиям качества и безопасности.
По данным ведомства, в 2025 году в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" было досмотрено 351 транспортное средство с импортной мясной продукцией общим весом 7,8 тысячи тонн.
хабаровский край
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, хабаровский край, китай, россельхознадзор
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, Хабаровский край, КИТАЙ, Россельхознадзор
Первые в этом году импортные партии мяса птицы поступили в Хабаровский край
В Хабаровский край поступили первые в этом году импортные партии мяса птицы весом 130 тонн
ХАБАРОВСК, 23 янв - ПРАЙМ. Первые в этом году импортные партии мяса птицы весом в более чем 130 тонн поступили в Хабаровский край из Китая, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"С 14 по 21 января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска через госграницу "Покровка" проконтролированы первые партии мяса птицы весом 132,4 тонны, поступившие в Хабаровский край из Китая", - сообщает ведомство на официальном сайте.
Отмечается, что исследованиями хабаровского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "АПК Нацрыба" подтверждено соответствие партий мяса курицы установленным требованиям качества и безопасности.
По данным ведомства, в 2025 году в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" было досмотрено 351 транспортное средство с импортной мясной продукцией общим весом 7,8 тысячи тонн.