Новый переговорщик от США Грюнбаум впервые присоединился к переговорам
Новый переговорщик от США Грюнбаум впервые присоединился к переговорам - 23.01.2026, ПРАЙМ
Новый переговорщик от США Грюнбаум впервые присоединился к переговорам
23.01.2026
2026-01-23T05:21+0300
2026-01-23T05:21+0300
2026-01-23T05:21+0300
Добавлен второй абзац
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Новый переговорщик от Вашингтона, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум, впервые присоединился к переговорному процессу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продолжалась почти 4 часа.
"Встреча президента России Владимира Владимировича Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером и Джошуа Грюнбаумом. Последний участник - это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде", - сказал Ушаков журналистам.
