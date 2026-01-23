https://1prime.ru/20260123/peregovorschik-866811701.html

Новый переговорщик от США Грюнбаум впервые присоединился к переговорам

Новый переговорщик от США Грюнбаум впервые присоединился к переговорам - 23.01.2026, ПРАЙМ

Новый переговорщик от США Грюнбаум впервые присоединился к переговорам

Добавлен второй абзац | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T05:21+0300

2026-01-23T05:21+0300

2026-01-23T05:21+0300

экономика

россия

сша

вашингтон

рф

юрий ушаков

стив уиткофф

джаред кушнер

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866811701.jpg?1769134906

Добавлен второй абзац МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Новый переговорщик от Вашингтона, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум, впервые присоединился к переговорному процессу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продолжалась почти 4 часа. "Встреча президента России Владимира Владимировича Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером и Джошуа Грюнбаумом. Последний участник - это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде", - сказал Ушаков журналистам.

сша

вашингтон

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, вашингтон, рф, юрий ушаков, стив уиткофф, джаред кушнер