Переговорщики с Россией и США пообщались перед началом переговоров

Переговорщики с Россией и США пообщались перед началом переговоров

2026-01-23T01:47+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Переговорщики с российской и американской сторон пообщались перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, общение проходило в непринужденной атмосфере, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом начались в четверг вечером в Представительском кабинете президента, расположенном в Сенатском дворце Кремля. Перед этим члены делегаций непринужденно пообщались друг с другом. Это видно на фотографиях фотослужбы. Со стороны России в переговорах также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. На кадрах присутствует и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

