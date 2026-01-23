Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сделали заявление о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби - 23.01.2026
В Германии сделали заявление о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби
В Германии сделали заявление о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби - 23.01.2026, ПРАЙМ
В Германии сделали заявление о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби
Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби могут стать решающими в урегулировании конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:30+0300
2026-01-23T17:40+0300
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби могут стать решающими в урегулировании конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Предстоящая встреча в Объединенных Арабских Эмиратах может стать историческим шагом. Впервые представители Украины, США и России сядут за стол переговоров, чтобы положить конец почти четырехлетнему конфликту в Восточной Европе",— говорится в материале.Издание отмечает, что энергетический кризис на Украине оказывает дополнительное давление на киевский режим и создает необходимость заключения мирного соглашения."Эксперты видят в этом потенциальный катализатор серьезного прогресса на пути к миру, поскольку все стороны теперь могут быть более заинтересованы в решении проблемы", — отмечается в тексте.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
17:30 23.01.2026 (обновлено: 17:40 23.01.2026)
 
В Германии сделали заявление о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби могут стать решающими в урегулировании конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Предстоящая встреча в Объединенных Арабских Эмиратах может стать историческим шагом. Впервые представители Украины, США и России сядут за стол переговоров, чтобы положить конец почти четырехлетнему конфликту в Восточной Европе",— говорится в материале.
Встреча Дмитриева и Уиткоффа в Абу-Даби продлится два дня, сообщил Песков
12:59
Издание отмечает, что энергетический кризис на Украине оказывает дополнительное давление на киевский режим и создает необходимость заключения мирного соглашения.
"Эксперты видят в этом потенциальный катализатор серьезного прогресса на пути к миру, поскольку все стороны теперь могут быть более заинтересованы в решении проблемы", — отмечается в тексте.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
Российский рынок акций вырос в ожидании новостей из Абу-Даби
14:56
 
