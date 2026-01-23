https://1prime.ru/20260123/peregovory-866839000.html

В Германии сделали заявление о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби

В Германии сделали заявление о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби - 23.01.2026, ПРАЙМ

В Германии сделали заявление о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби

Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби могут стать решающими в урегулировании конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T17:30+0300

2026-01-23T17:30+0300

2026-01-23T17:40+0300

мировая экономика

украина

сша

абу-даби

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621567_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b72ebb62ae9562847d0bed0a995f6f9d.jpg

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби могут стать решающими в урегулировании конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Предстоящая встреча в Объединенных Арабских Эмиратах может стать историческим шагом. Впервые представители Украины, США и России сядут за стол переговоров, чтобы положить конец почти четырехлетнему конфликту в Восточной Европе",— говорится в материале.Издание отмечает, что энергетический кризис на Украине оказывает дополнительное давление на киевский режим и создает необходимость заключения мирного соглашения."Эксперты видят в этом потенциальный катализатор серьезного прогресса на пути к миру, поскольку все стороны теперь могут быть более заинтересованы в решении проблемы", — отмечается в тексте.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.

https://1prime.ru/20260123/vstrecha-866825331.html

https://1prime.ru/20260123/rynok-866830937.html

украина

сша

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, абу-даби