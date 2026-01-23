Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД ОАЭ заявил о начале переговоров России, США и Украины - 23.01.2026
МИД ОАЭ заявил о начале переговоров России, США и Украины
2026-01-23T18:44+0300
2026-01-23T19:29+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. МИД ОАЭ подтвердил в пятницу начало переговоров трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби, которые продолжатся в субботу. "Переговоры начались сегодня в Абу-Даби в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса, они продлятся два дня", - говорится в письменном заявлении МИД, которое приводит официальное эмиратское агентство WAM.Министр выразил надежду, что трехсторонняя встреча приблизит урегулирование конфликта на Украине.Российская рабочая группа по вопросам безопасности вылетела на переговоры в Абу-Даби в пятницу утром. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. При необходимости контакты состоятся в пятницу и субботу.
18:44 23.01.2026 (обновлено: 19:29 23.01.2026)
 
МИД ОАЭ заявил о начале переговоров России, США и Украины

МИД ОАЭ подтвердил начало переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. МИД ОАЭ подтвердил в пятницу начало переговоров трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби, которые продолжатся в субботу.
"Переговоры начались сегодня в Абу-Даби в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса, они продлятся два дня", - говорится в письменном заявлении МИД, которое приводит официальное эмиратское агентство WAM.
Министр выразил надежду, что трехсторонняя встреча приблизит урегулирование конфликта на Украине.
Российская рабочая группа по вопросам безопасности вылетела на переговоры в Абу-Даби в пятницу утром. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. При необходимости контакты состоятся в пятницу и субботу.
Зеленскому сообщили пугающие новости на фоне переговоров в ОАЭ
