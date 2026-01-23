https://1prime.ru/20260123/peregovory-866844347.html

МИД ОАЭ заявил о начале переговоров России, США и Украины

2026-01-23T18:44+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. МИД ОАЭ подтвердил в пятницу начало переговоров трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби, которые продолжатся в субботу. "Переговоры начались сегодня в Абу-Даби в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса, они продлятся два дня", - говорится в письменном заявлении МИД, которое приводит официальное эмиратское агентство WAM.Министр выразил надежду, что трехсторонняя встреча приблизит урегулирование конфликта на Украине.Российская рабочая группа по вопросам безопасности вылетела на переговоры в Абу-Даби в пятницу утром. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. При необходимости контакты состоятся в пятницу и субботу.

