Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260123/peregovory-866851377.html
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби - 23.01.2026, ПРАЙМ
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел продуктивно, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновника | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T23:36+0300
2026-01-23T23:36+0300
политика
россия
сша
украина
абу-даби
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/65/829446522_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_307a07b8f11ad65abcdb41e5786f729d.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел продуктивно, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из американской администрации. "Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", - заявил американский чиновник телеканалу. В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
https://1prime.ru/20260123/vykhodka-866849502.html
сша
украина
абу-даби
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/65/829446522_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_1c1f5a17e4326cf525977be326667d5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, абу-даби, оаэ
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Абу-Даби, ОАЭ
23:36 23.01.2026
 
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби

NBC: Белый дом назвал первый день переговоров по Украине в Абу-Даби продуктивным

© РИА Новости . Денис Ворошилов | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Ворошилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел продуктивно, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из американской администрации.
"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", - заявил американский чиновник телеканалу.
В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Выходка Зеленского в Давосе возмутила Запад
Вчера, 23:08
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНААбу-ДабиОАЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала