Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби - 23.01.2026
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел продуктивно, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из американской администрации. "Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", - заявил американский чиновник телеканалу. В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
