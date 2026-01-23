Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.01.2026 Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали счет
Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали счет
Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали счет
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. О том, какие операции могут вызывать подозрения и как реагировать на запрос от банка, рассказал агентству “Прайм” юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."Подозрительными операциями считаются частые переводы с карты большому числу разных людей или мгновенные переводы полученных средств, крупные суммы без объяснения, операции в нетипичных местах, а также использование личной карты для бизнеса, особенно без оформления статуса самозанятого или ИП”, - сказал он.В соответствии с законом, при подозрении в отмывании доходов, полученных преступным путем, банк может отказать клиенту в проведении операций или обратиться к нему за разъяснениями и недостающими документами.“Чтобы не заблокировали карту, отвечайте банку честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту”, - советует юрист.Если банк уже отказал в проведении операции, необходимо запросить официальный письменный ответ с указанием причин и узнать о дальнейших действиях и перечне необходимых документов для разблокировки.Главное добросовестно и четко показать банку, что ваши операции соответствуют заявленной вами деятельности либо используются в личных целях и не связаны с отмыванием денег или мошенничеством, заключил Александр Хаминский.
02:02 23.01.2026
 
Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали счет

Юрист Хаминский рассказал, как комментировать банку подозрительные операции

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. О том, какие операции могут вызывать подозрения и как реагировать на запрос от банка, рассказал агентству “Прайм” юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Подозрительными операциями считаются частые переводы с карты большому числу разных людей или мгновенные переводы полученных средств, крупные суммы без объяснения, операции в нетипичных местах, а также использование личной карты для бизнеса, особенно без оформления статуса самозанятого или ИП”, - сказал он.
В соответствии с законом, при подозрении в отмывании доходов, полученных преступным путем, банк может отказать клиенту в проведении операций или обратиться к нему за разъяснениями и недостающими документами.
“Чтобы не заблокировали карту, отвечайте банку честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту”, - советует юрист.
Если банк уже отказал в проведении операции, необходимо запросить официальный письменный ответ с указанием причин и узнать о дальнейших действиях и перечне необходимых документов для разблокировки.
Главное добросовестно и четко показать банку, что ваши операции соответствуют заявленной вами деятельности либо используются в личных целях и не связаны с отмыванием денег или мошенничеством, заключил Александр Хаминский.
 
