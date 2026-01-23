https://1prime.ru/20260123/perevody-866789266.html
Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали счет
Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали счет - 23.01.2026, ПРАЙМ
Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали счет
О том, какие операции могут вызывать подозрения и как реагировать на запрос от банка, рассказал агентству “Прайм” юрист, руководитель Центра правопорядка в... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T02:02+0300
2026-01-23T02:02+0300
2026-01-23T02:02+0300
финансы
банки
перевод средств
блокировка
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/62/833076250_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_399ec63afc3d48ea3d14cc2628314818.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. О том, какие операции могут вызывать подозрения и как реагировать на запрос от банка, рассказал агентству “Прайм” юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."Подозрительными операциями считаются частые переводы с карты большому числу разных людей или мгновенные переводы полученных средств, крупные суммы без объяснения, операции в нетипичных местах, а также использование личной карты для бизнеса, особенно без оформления статуса самозанятого или ИП”, - сказал он.В соответствии с законом, при подозрении в отмывании доходов, полученных преступным путем, банк может отказать клиенту в проведении операций или обратиться к нему за разъяснениями и недостающими документами.“Чтобы не заблокировали карту, отвечайте банку честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту”, - советует юрист.Если банк уже отказал в проведении операции, необходимо запросить официальный письменный ответ с указанием причин и узнать о дальнейших действиях и перечне необходимых документов для разблокировки.Главное добросовестно и четко показать банку, что ваши операции соответствуют заявленной вами деятельности либо используются в личных целях и не связаны с отмыванием денег или мошенничеством, заключил Александр Хаминский.
https://1prime.ru/20260115/bank-866495978.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/62/833076250_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2c461a5cc06a511b1b9eac612fe548d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, перевод средств, блокировка
Финансы, Банки, перевод средств, блокировка
Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали счет
Юрист Хаминский рассказал, как комментировать банку подозрительные операции
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. О том, какие операции могут вызывать подозрения и как реагировать на запрос от банка, рассказал агентству “Прайм” юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Какие переводы банки считают подозрительными: алгоритм в январе
"Подозрительными операциями считаются частые переводы с карты большому числу разных людей или мгновенные переводы полученных средств, крупные суммы без объяснения, операции в нетипичных местах, а также использование личной карты для бизнеса, особенно без оформления статуса самозанятого или ИП”, - сказал он.
В соответствии с законом, при подозрении в отмывании доходов, полученных преступным путем, банк может отказать клиенту в проведении операций или обратиться к нему за разъяснениями и недостающими документами.
“Чтобы не заблокировали карту, отвечайте банку честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту”, - советует юрист.
Если банк уже отказал в проведении операции, необходимо запросить официальный письменный ответ с указанием причин и узнать о дальнейших действиях и перечне необходимых документов для разблокировки.
Главное добросовестно и четко показать банку, что ваши операции соответствуют заявленной вами деятельности либо используются в личных целях и не связаны с отмыванием денег или мошенничеством, заключил Александр Хаминский.