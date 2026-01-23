Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость платины обновила исторический рекорд - 23.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость платины обновила исторический рекорд
2026-01-23T14:26+0300
2026-01-23T14:26+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу подскакивает на 4%, показатель обновил исторический рекорд, почти достигнув уровня в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 14.15 мск цена апрельского фьючерса на платину растёт на 4,42% к предыдущему закрытию, до 2 690,7 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достиг исторического рекорда в 2 698,25 доллара. С начала недели стоимость металла выросла почти на 16%, с начала января - более чем на 30%.
торги, рынок, платина, драгоценные металлы
Экономика, Торги, Рынок, платина, драгоценные металлы
14:26 23.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБруски платины
Бруски платины. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу подскакивает на 4%, показатель обновил исторический рекорд, почти достигнув уровня в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.15 мск цена апрельского фьючерса на платину растёт на 4,42% к предыдущему закрытию, до 2 690,7 доллара за тройскую унцию.
Минутами ранее показатель достиг исторического рекорда в 2 698,25 доллара.
С начала недели стоимость металла выросла почти на 16%, с начала января - более чем на 30%.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Рост цен на золото с февраля 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
21 января, 11:51
 
ЭкономикаТоргиРынокплатинадрагоценные металлы
 
 
