https://1prime.ru/20260123/platina-866829394.html

Стоимость платины обновила исторический рекорд

Стоимость платины обновила исторический рекорд - 23.01.2026, ПРАЙМ

Стоимость платины обновила исторический рекорд

Биржевая стоимость платины в пятницу подскакивает на 4%, показатель обновил исторический рекорд, почти достигнув уровня в 2 700 долларов за тройскую унцию,... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T14:26+0300

2026-01-23T14:26+0300

2026-01-23T14:26+0300

экономика

торги

рынок

платина

драгоценные металлы

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/80/842088085_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4ed14757d8b067ccf9a55fe82659cd75.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу подскакивает на 4%, показатель обновил исторический рекорд, почти достигнув уровня в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 14.15 мск цена апрельского фьючерса на платину растёт на 4,42% к предыдущему закрытию, до 2 690,7 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достиг исторического рекорда в 2 698,25 доллара. С начала недели стоимость металла выросла почти на 16%, с начала января - более чем на 30%.

https://1prime.ru/20260121/zoloto-866745433.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, рынок, платина, драгоценные металлы