https://1prime.ru/20260123/platina-866829394.html
Стоимость платины обновила исторический рекорд
Стоимость платины обновила исторический рекорд - 23.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость платины обновила исторический рекорд
Биржевая стоимость платины в пятницу подскакивает на 4%, показатель обновил исторический рекорд, почти достигнув уровня в 2 700 долларов за тройскую унцию,... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T14:26+0300
2026-01-23T14:26+0300
2026-01-23T14:26+0300
экономика
торги
рынок
платина
драгоценные металлы
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/80/842088085_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4ed14757d8b067ccf9a55fe82659cd75.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу подскакивает на 4%, показатель обновил исторический рекорд, почти достигнув уровня в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 14.15 мск цена апрельского фьючерса на платину растёт на 4,42% к предыдущему закрытию, до 2 690,7 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достиг исторического рекорда в 2 698,25 доллара. С начала недели стоимость металла выросла почти на 16%, с начала января - более чем на 30%.
https://1prime.ru/20260121/zoloto-866745433.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/80/842088085_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f64509eb4f6f72a0ffba047742e9b156.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, рынок, платина, драгоценные металлы
Экономика, Торги, Рынок, платина, драгоценные металлы
Стоимость платины обновила исторический рекорд
Стоимость платины обновила исторический рекорд, достигнув $2700 за тройскую унцию
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу подскакивает на 4%, показатель обновил исторический рекорд, почти достигнув уровня в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.15 мск цена апрельского фьючерса на платину растёт на 4,42% к предыдущему закрытию, до 2 690,7 доллара за тройскую унцию.
Минутами ранее показатель достиг исторического рекорда в 2 698,25 доллара.
С начала недели стоимость металла выросла почти на 16%, с начала января - более чем на 30%.
Рост цен на золото с февраля 2022 года принес России 194 миллиарда долларов