Стоимость платины впервые в истории превысила 2700 долларов за унцию

2026-01-23T15:46+0300

2026-01-23T15:46+0300

2026-01-23T15:46+0300

экономика

рынок

торги

драгоценные металлы

платина

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины ускорила рост под конец недели, и показатель впервые в истории поднялся выше отметки в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.40 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает более чем на 5% к предыдущему закрытию, до 2 707,15 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов пятницы значение достигало 2 721,45 доллара, что стало новым историческим рекордом. С начала недели стоимость металла выросла примерно на 16,5%, с начала года - более чем на 30%.

