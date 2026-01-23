https://1prime.ru/20260123/platina-866832210.html
Стоимость платины впервые в истории превысила 2700 долларов за унцию
Стоимость платины впервые в истории превысила 2700 долларов за унцию - 23.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость платины впервые в истории превысила 2700 долларов за унцию
Биржевая стоимость платины ускорила рост под конец недели, и показатель впервые в истории поднялся выше отметки в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T15:46+0300
2026-01-23T15:46+0300
2026-01-23T15:46+0300
экономика
рынок
торги
драгоценные металлы
платина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865712267_0:125:3001:1813_1920x0_80_0_0_9ea9c41d892c8582784944ae267401f6.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины ускорила рост под конец недели, и показатель впервые в истории поднялся выше отметки в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.40 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает более чем на 5% к предыдущему закрытию, до 2 707,15 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов пятницы значение достигало 2 721,45 доллара, что стало новым историческим рекордом. С начала недели стоимость металла выросла примерно на 16,5%, с начала года - более чем на 30%.
https://1prime.ru/20260121/zoloto-866745433.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865712267_208:0:2791:1937_1920x0_80_0_0_6af6fa08093939a259c02be68fdd6ef6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, драгоценные металлы, платина
Экономика, Рынок, Торги, драгоценные металлы, платина
Стоимость платины впервые в истории превысила 2700 долларов за унцию
Цена на платину впервые в истории поднялась выше отметки в $2700 за тройскую унцию
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины ускорила рост под конец недели, и показатель впервые в истории поднялся выше отметки в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.40 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает более чем на 5% к предыдущему закрытию, до 2 707,15 доллара за тройскую унцию.
Максимально в ходе торгов пятницы значение достигало 2 721,45 доллара, что стало новым историческим рекордом.
С начала недели стоимость металла выросла примерно на 16,5%, с начала года - более чем на 30%.
Рост цен на золото с февраля 2022 года принес России 194 миллиарда долларов