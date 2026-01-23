https://1prime.ru/20260123/poezda-866820298.html

В России утвердили ключевые ГОСТы для беспилотных поездов

2026-01-23T10:02+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Два новых ключевых национальных стандарта ГОСТ для беспилотного управления железнодорожным подвижным составом утверждены в России в 2025 году, сообщает Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). "В России утверждены два новых национальных стандарта, закладывающие нормативную основу для создания и внедрения систем высокоавтоматизированного и беспилотного управления железнодорожным подвижным составом. ГОСТ Р 72178-2025 и ГОСТ Р 72179-2025, разработанные АО "НИИАС", устанавливают общие технические требования и конкретные нормы для подсистем распознавания объектов - ключевого элемента безопасности автономного движения", - говорится в сообщении ОПЖТ. Новые документы, поясняет организация, определяют требования как к системе управления в целом, так и к одной из ее ключевых функциональных подсистем - подсистеме распознавания объектов, что является важным этапом в развитии технологий автоматизации и повышения безопасности движения поездов. ОПЖТ называет эти два ГОСТа ключевыми стандартами для беспилотного управления железнодорожным подвижным составом. "Утверждение стандартов ГОСТ Р 72178-2025 и ГОСТ Р 72179-2025 создает комплексную нормативную платформу для развития как магистрального, так и городского рельсового транспорта будущего, способствуя повышению безопасности, цифровизации и снижению влияния человеческого фактора", - отмечает организация. Совместное применение двух указанных ГОСТов формирует комплексный нормативный подход к созданию и развитию систем автоматического и дистанционного управления железнодорожным подвижным составом. Также документы, добавляет ОПЖТ, способствуют повышению уровня безопасности движения поездов, развитию цифровизации и автоматизации железнодорожного транспорта, снижению влияния человеческого фактора, созданию условий для внедрения перспективных технологий беспилотного управления. "В соответствии с приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии… национальные стандарты ГОСТ Р 72178-2025 и ГОСТ Р 72179-2025 введены в действие с 15 августа 2025 года", - уточняет Объединение производителей железнодорожной техники. РЖД запустили первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости в январе текущего года, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов. На следующем этапе, указывало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4) - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году. Всего в 2026-2029 годах в России планируется оснастить системами беспилотного управления почти 140 пассажирских электропоездов. Они внедряются поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах, писал Минтранс.

