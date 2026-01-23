Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Профицит внешней торговли России в январе-ноябре снизился до $106,2 млрд - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/profitsit-866832928.html
Профицит внешней торговли России в январе-ноябре снизился до $106,2 млрд
Профицит внешней торговли России в январе-ноябре снизился до $106,2 млрд - 23.01.2026, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли России в январе-ноябре снизился до $106,2 млрд
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2025 года снизилось до 106,2 миллиарда долларов с 121,9 миллиарда долларов в январе-ноябре | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T16:09+0300
2026-01-23T16:09+0300
экономика
россия
финансы
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2025 года снизилось до 106,2 миллиарда долларов с 121,9 миллиарда долларов в январе-ноябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 106,2 миллиарда долларов США с 121,9 миллиарда долларов США в январе – ноябре 2024 года: экспорт товаров снизился более существенно по сравнению с импортом", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260115/torgovlya-866521584.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, сша, рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, США, РФ
16:09 23.01.2026
 
Профицит внешней торговли России в январе-ноябре снизился до $106,2 млрд

Профицит внешней торговли РФ товарами в январе-ноябре 2025 года снизился до $106,2 млрд

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2025 года снизилось до 106,2 миллиарда долларов с 121,9 миллиарда долларов в январе-ноябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 106,2 миллиарда долларов США с 121,9 миллиарда долларов США в январе – ноябре 2024 года: экспорт товаров снизился более существенно по сравнению с импортом", - говорится в сообщении.
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
ФТС рассказала о профиците российской внешней торговли
15 января, 12:19
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыСШАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала