Профицит внешней торговли России в январе-ноябре снизился до $106,2 млрд
2026-01-23T16:09+0300
экономика
россия
финансы
сша
рф
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2025 года снизилось до 106,2 миллиарда долларов с 121,9 миллиарда долларов в январе-ноябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 106,2 миллиарда долларов США с 121,9 миллиарда долларов США в январе – ноябре 2024 года: экспорт товаров снизился более существенно по сравнению с импортом", - говорится в сообщении.
