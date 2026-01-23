https://1prime.ru/20260123/profitsit-866832928.html

Профицит внешней торговли России в январе-ноябре снизился до $106,2 млрд

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2025 года снизилось до 106,2 миллиарда долларов с 121,9 миллиарда долларов в январе-ноябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 106,2 миллиарда долларов США с 121,9 миллиарда долларов США в январе – ноябре 2024 года: экспорт товаров снизился более существенно по сравнению с импортом", - говорится в сообщении.

