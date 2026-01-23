https://1prime.ru/20260123/prokuratura-866814034.html
Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров Boeing в Красноярске
Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров Boeing в Красноярске - 23.01.2026, ПРАЙМ
Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров Boeing в Красноярске
Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров самолета Boeing рейсом Новосибирск - Якутск, незапланированно севшего в Красноярске, сообщает... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T07:07+0300
2026-01-23T07:07+0300
2026-01-23T07:07+0300
бизнес
общество
якутск
новосибирск
красноярск
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866814034.jpg?1769141266
КРАСНОЯРСК, 23 янв - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров самолета Boeing рейсом Новосибирск - Якутск, незапланированно севшего в Красноярске, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 2 часов ночи по местному времени (22.00 мск четверга).
"В ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск - Якутск воздушное судно (737-800) авиакомпании "Якутия" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского. Посадку осуществлена в штатном режиме. Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса", - говорится в сообщении.
В аэропорту Красноярска сообщили, что на борту находились 158 пассажиров. Никто из пассажиров не пострадал. Пассажиры размещены в здании аэровокзала. Им предоставлены вода и горячее питание в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.
Авиакомпания "Якутия" направила резервный борт из аэропорта Внуково для вывоза пассажиров. Расчётное время вылета в Якутск - 13.40 по местному времени (09.40 мск).
якутск
новосибирск
красноярск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , якутск, новосибирск, красноярск, аэропорт внуково
Бизнес, Общество , Якутск, НОВОСИБИРСК, Красноярск, аэропорт Внуково
Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров Boeing в Красноярске
Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров Boeing, севшего в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 23 янв - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров самолета Boeing рейсом Новосибирск - Якутск, незапланированно севшего в Красноярске, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 2 часов ночи по местному времени (22.00 мск четверга).
"В ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск - Якутск воздушное судно (737-800) авиакомпании "Якутия" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского. Посадку осуществлена в штатном режиме. Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса", - говорится в сообщении.
В аэропорту Красноярска сообщили, что на борту находились 158 пассажиров. Никто из пассажиров не пострадал. Пассажиры размещены в здании аэровокзала. Им предоставлены вода и горячее питание в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.
Авиакомпания "Якутия" направила резервный борт из аэропорта Внуково для вывоза пассажиров. Расчётное время вылета в Якутск - 13.40 по местному времени (09.40 мск).